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Mayo festivo

La Feria de Córdoba, libre de agresiones sexistas: puntos violeta, formación y mucha más vigilancia

Todas las casetas están obligadas a promocionar la campaña de Igualdad, con la que también colaborarán los taxistas

Identificación de casetas punto violeta en un panel de información de la Feria de Córdoba.

Identificación de casetas punto violeta en un panel de información de la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba y todos los agentes implicados en el desarrollo de la Feria de Nuestra Señora de la Salud llevan varios años afanándose en que la fiesta sea un lugar seguro para todo el mundo, y en especial para las mujeres. Para conseguirlo, la Delegación de Igualdad lanzó la campaña Diviértete desde el respeto. Fiestas libres de agresiones sexistas, que como ha explicado la delegada del ramo, Marian Aguilar, pretende fomentar la cultura del respeto en todo el recinto ferial.

Aguilar ha detallado que hasta 36 casetas este año son puntos violeta, es decir, que su personal está preparado para atender a una mujer que hay sufrido una agresión sexual. Pero aparte de esas 36 casetas, y tal y como ha recordado la delegada de Igualdad, todas las casetas están obligadas a difundir esta campaña.

1. Amigos bailan en la caseta de ASPA ayer. 2. Trabajadores de la caseta de la Asociación Latinoamericana de Mujeres Emprendedoras (Alme) ante el cartel contra agresiones sexistas. 3. Mujeres disfruta del almuerzo en Casa de Sevilla, adherida a esta iniciativa. 4. Una voluntaria muestra el punto violeta en ASPA. 4

Punto violeta en la caseta Aspa. / VÍCTOR CASTRO

Los taxistas también se suman

Además, según ha detallado Aguilar, la asociación de taxis de Córdoba Autacor también se ha sumado a la campaña. En este caso, todos los taxis llevarán un crespón con el ya mencionado lema y los propios taxistas han recibido información sobre cómo actuar si se encuentran con una víctima de este tipo de delitos.

La caseta de Cruz Roja será punto arcoíris

Como novedad en este 2026, la caseta donde presta atención Cruz Roja, y situada al final de la Feria, ya cercana a la caseta municipal, será un punto arcoíris. Esto quiere decir que las personas que se encuentren en dicha caseta están preparadas para dar respuesta a cualquier delito de odio, especialmente si ha estado dirigido a una persona del colectivo lgtbiq+.

1. Amigos bailan en la caseta de ASPA ayer. 2. Trabajadores de la caseta de la Asociación Latinoamericana de Mujeres Emprendedoras (Alme) ante el cartel contra agresiones sexistas. 3. Mujeres disfruta del almuerzo en Casa de Sevilla, adherida a esta iniciativa. 4. Una voluntaria muestra el punto violeta en ASPA. 2 3 1

Cartel de la campaña de Igualdad en una Feria pasada. / VÍCTOR CASTRO

Refuerzo de la vigilancia

El alcalde, José María Bellido, ha recordado además el refuerzo de la vigilancia en todo el recinto ferial que ya se lleva a cabo desde hace años, especialmente en la zona que pega al río. Bellido ha lamentado que en la Feria que se celebró justo después de la pandemia, lamentablemente, se registraron varias agresiones sexuales. Fue en esa zona del río, que siempre ha sido bastante oscuro. Al año siguiente se tomaron medidas, como la colocación de enormes focos de luz en esa parte del recinto, así como vallado también de toda la zona.

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Ante una agresión sexista llama al 091, 092, 112, 016 o al 900200999.

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