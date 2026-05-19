Mayo Festivo
La Feria de Córdoba busca el 100% de accesibilidad: horarios sin ruido en las atracciones, aseos adaptados y códigos Navilens
La calle del Infierno no tendrá música el lunes y el martes de 16.00 a 21.00 horas
El Ayuntamiento de Córdoba lleva varios años implementando medidas en el recinto ferial de El Arenal para que la Feria de Nuestra Señora de la Salud pueda ser disfrutada por todo el mundo, sean cuales sean sus capacidades. Como ha explicado este martes el delegado de Accesibilidad e Inclusión del Ayuntamiento, Bernardo Jordano, la mayoría de medidas que se aplican este año en materia de accesibilidad ya llevan varias ediciones en el recinto, por lo que la clave está en que "las medidas empiezan a no ser noticia", lo que evidencia un "modelo consolidado".
Personas con discapacidad visual
Para personas ciegas o con discapacidad visual se volverán a colocar códigos Navilens con la información sobre la Feria (información que servirá también para personas que no hablen español, pues el sistema traduce a varios idiomas). Además, hay un tramo de suelo podotáctil en la calle del Potro.
Personas con movilidad reducida
En cuanto a personas en silla de ruedas o con movilidad reducida, si se acude con vehículo propio, hay 34 plazas reservadas (y gratuitas) que se reparten entre la Ciudad del Feriante y las espaldas del estadio, aparte de las 100 reservadas en el parking privado del otro lado de la autovía (estas de pago). Además, hay un número reseñable de taxis adaptados y el 100% de la flota de Aucorsa lo está.
En cuanto a las casetas, todas tienen rampa, un tramo de barra baja y al menos un aseo adaptado. Con respecto a esos aseos adaptados, aparte de los de las casetas están otros dos fijos (de obra) que son practicables en la calle del Infierno; cuatro practicables en la calle Guadalquivir, otro frente a la caseta municipal (adaptado además a personas ostomizadas) y cinco de los de Sadeco repartidos por el recinto ferial.
Niños con autismo o con discapacidad
Para que niños con autismo o con discapacidad cognitiva puedan disfrutar de las atracciones, el lunes y el martes de 16.00 a 21.00 horas no habrá música en la calle del Infierno. Además, tendrán prioridad a la hora de acceder a los cacharritos, no tendrán que esperar cola.
Para personas con discapacidad auditiva volverá a estar el servicio de vídeo-interpretación que prestarán Cruz Roja y Protección Civil, aparte de los bucles magnéticos individuales de Aucorsa y los chalecos del IMAE. Como novedad, las pulseras que se les suelen poner a los menores por si se pierden, y que este año incorporan un QR, también se les darán si es necesario a personas mayores que tengan Alzheimer o autismo.
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