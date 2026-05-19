Esta es la programación la Feria de Córdoba 2026: conciertos, fuegos artificiales, Día del Niño y mucho más

Córdoba celebra su Feria de Nuestra Señora de la Salud del 23 al 30 de mayo –con encendido del alumbrado a las 22.00 horas del viernes 22-, con ocho días de fiesta ininterrumpida en los que la vida de la capital bulle en el recinto ferial de El Arenal en el gran evento con el que los cordobeses echan el cierre al Mayo Festivo.

Más allá de las 85 casetas dispuestas en el recinto y de las atracciones –cacharritos- de la Calle del Infierno, la cita cuenta con una amplia programación de conciertos y eventos que dará comienzo el viernes 22 de mayo con el encendido del alumbrado a las 22.00 horas y se prolongará hasta la madrugada del domingo 31.

La programación planificada por el Ayuntamiento de Córdoba oferta actividades para todos los públicos, desde exhibiciones ecuestres y coros rocieros hasta las actuaciones musicales en la Caseta Municipal, pasando por los actos en honor a la Virgen de la Salud. Estos son los principales eventos.

Público en la calle del Infierno de la Feria de Córdoba / MANUEL MURILLO

Alumbrado y fuegos artificiales

Este 2026, se mantiene la novedad instaurada en 2024, y el encendido del alumbrado tendrá lugar dos horas antes de lo habitual. De esta forma, en lugar de a las 00.00 horas, este año las luces vestirán la Feria de Nuestra Señora de la Salud a las 22.00 horas.

Lo que sí se mantiene a su hora tradicional es el festival de fuegos artificiales que inaugura oficialmente cada año la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El cielo de Córdoba, sobre el puente de El Arenal, se iluminará a las 00.00 horas, dos horas después de que las luces prendan en el recinto ferial.

Las casetas abrirán sus puertas desde las 21.00 horas, mientras que la calle del Infierno estará activa desde las 18.00 horas.

Víctor Castro

Exhibición de Carruajes de Época

El sábado 23 de mayo, primer día de la Feria de Córdoba, tendrá lugar la Exhibición de Carruajes de Tradición. A las 11.00 horas, los carruajes participantes se concentrarán en la avenida del Alcázar donde a las 11.30 horas dará comienzo el recorrido por Glorieta Orquesta de Córdoba, avenida del Corregidor, avenida de Vallellano, Paseo de la Victoria, Jardines de la Agricultura, avenida de los Mozárabes, avenida de Vallellano, avenida del Corregidor, Glorieta Orquesta de Córdoba, avenida del Alcázar, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores y Recinto Ferial. Se espera que lleguen a la Caseta Municipal a las 14.00 horas.

Los carruajes de tradición por la Feria de Córdoba / Manuel Murillo

Procesión Virgen de la Salud

El sábado 23 de mayo tendrán lugar los actos centrales en honor a la Virgen de la Salud. A las 12.00 horas, en la Ermita de la Virgen de la Salud, en el Cementerio de la Salud, se celebra una misa. A continuación, a las 13.00 horas, la imagen saldrá en procesión hacia el recinto ferial con el siguiente recorrido: avenida de los Custodios, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores, Puente del Arenal, recinto ferial, con llegada a las 14.00 horas a la Caseta Municipal.

Encuentro Rociero Camino de El Arenal

El tradicional encuentro rociero Camino de El Arenal cumple su 28ª edición en esta Feria, con un encuentro que se celebrará los días 23, 24 y 25 de mayo. Además, el jueves 28, a las 20.30 horas, tendrá lugar el tradicional pasacalles desde la portada hasta la Caseta Municipal.

Los coros rocieros recorren El Arenal con pasión / A. J. González

Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba

El miércoles 27 de mayo se celebra el Día del Niño y la Niña en la Feria de Córdoba. Durante toda la jornada, las atracciones reducen su precio un 50% respecto al precio más bajo de la entrada.

Calle del Infierno en la Feria 2025. / A. J. González

Los conciertos de la Feria de Córdoba

La mayoría de las casetas ya tienen confeccionado el cartel con los conciertos que se podrán ver en sus escenarios entre el 22 y el 31 de mayo y que ya se puede consultar en muchos casos en las redes sociales.

Más que flamenco, que también, en El Arenal triunfan a la hora del tardeo y por la noche los grupos de versiones de los ochenta y noventa, capaces de levantar de la silla a cualquiera. Entre los grupos clásicos de esta cita del Mayo Festivo, que llega con novedades, hay varias bandas de versiones que suelen ser las encargadas de poner la banda sonora a la Feria, entre las que destacan Planeta 80, Tabernícolas, Versión 2.0 y Olivetti, y que habitualmente giran por distintos espacios. Tienes todos los detalles de la programación aquí.

La banda Planeta 80 tiene el éxito asegurado, cada feria. / MANUEL MURILLO

Programación de la Caseta Municipal

En la Caseta Municipal, habrá actuaciones todos los días de la Feria de Córdoba.

Viernes 22 de mayo

22.00 horas. Música ambiental

Sábado 23 de mayo

00.30 horas. Grupo Tocata

22.00 horas. Orquesta Banda Imposible

23.00 horas. Concierto extraordinario Feria de Mayo: Las Rodes

01.30 horas. Orquesta Banda Imposible

Domingo 24 de mayo

22.30 horas. Grupo Conexión

Lunes 25 de mayo

De 15.00 a 16.30 horas. Retablo de baile en Feria con Academia de Baile de Nanes Luna y Academia de Baile de Flora e Hija

20.30 horas. Grupo Homenaje a Nuestra Tierra

22.00 horas. Gala de copla Anabel Seoane y Cristina Serrano

Martes 26 de mayo

De las 15.30 a 17.30 horas. Retablo de baile en Feria con Academia de Baile de Jorge del Pino, Academia de Baile de Katy Reyes y Academia de Baile de Antonio Alcázar.

21.30 horas. Actuación de El Claus y su grupo

Miércoles 27 de mayo

14.30 horas. Actuación de flamenco Grupo Isa Jurado

16.00 horas. Actuación musical Mister Plan Versiones

19.30 horas. Magia infantil por el Día del Niño y la Niña, con Pablo Romon y La Guerrera K-Pop Runi.

20.30 horas. XXX Taller Artesanal de Peluquería “El Moño Cordobés”

22.00 horas. Orquesta Adagio

23.00 horas. Espectáculo estelar Noche Andaluza

Maratón de Coros Rocieros en la Caseta Municipal. / CÓRDOBA

Jueves 28 de mayo

13.30 horas. Animación musical Grupo de Ida y Vuelta

15.30 horas. Actuación en directo con Grupo Electra

20.45 horas. Grupo de sevillanas Requiebros

23.00 horas. Actuación estelar Grupo Los Enganches

Viernes 29 de mayo

14.00 horas. Actuación musical Flamenco 2.0

21.00 horas. Música en directo con Orquesta Aldebaran

23.00 horas. Concierto extraordinario “Feria de Mayo” con RockoPop

Sábado 30 de mayo