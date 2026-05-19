El listado definitivo de las casetas de la Feria de Córdoba 2026: abiertas al público y de libre acceso

La Feria de Córdoba cierra el Mayo Festivo con ocho días de fiesta en honor a Nuestra Señora de la Salud que tendrán su epicentro en el recinto ferial de El Arenal del 23 al 30 de mayo de forma oficial, y oficiosamente desde las 21.00 horas del viernes 22 de mayo, y con encendido inaugural a las 22.00 horas.

Córdoba se despide así, con una gran fiesta del su mes por excelencia, mayo, en el que las Cruces, Batalla de las Flores, romerías y Patios de Córdoba van enlazando las citas para culminar en el recinto ferial para disfrutar del buen ambiente, la música, el baile y el buen comer en un evento de todos y para todos, abierto al público y de libre acceso.

Vista aérea de la Feria de Córdoba. / CÓRDOBA

A esta hora empieza la Feria de Córdoba

La Feria de Nuestra Señora de la Salud comenzará oficialmente a las 22.00 horas del viernes 22 de mayo con el encendido del alumbrado, si bien las casetas podrán iniciar su actividad a partir de las 21.00 horas con las cenas de inauguración. A las 00.00 horas del sábado 23 de mayo tendrán lugar los fuegos artificiales.

Las 85 casetas en la Feria de Córdoba

En la edición de 2026, la Feria de Nuestra Señora de la Salud cuenta con un total de 85 casetas montadas por entidades, peñas, asociaciones y colectivos. En una primera presentación, las casetas fueron 82, sin embargo, tres colectivos se han sumado en un segundo plazo de adhesión. El número total de casetas supone una más que en la edición de 2025.

De libre acceso, con excepciones

El Ayuntamiento de Córdoba contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional. Así, de acuerdo con la normativa, las casetas deberán permanecer abiertas al público en libre acceso, con sus puertas abiertas, todos los días de la Feria de Córdoba. Sin embargo, se contemplan excepciones para las casetas que tengan autorizados cierres de carácter institucional.

Ambiente en una caseta de la Feria de Córdoba / Manuel Murillo

En este sentido, se podrán conceder cuatro cierres por compromiso institucional y social, siempre que estén justificados. De estos cuatro, uno tendrá que ser el Lunes o Martes de Feria.

Listado de las casetas de la Feria de Córdoba

Las 85 casetas instaladas se distribuyen en calles diez diferenciadas en el recinto ferial de El Arenal.

Calle Mezquita

Asociación El Lagarillo

Casa Galicia

El Mantoncillo

Gloria Bendita

Peña A mi Moriles

Calle Judería

ALME

ASPA

Celíacos Córdoba

Círculo Cultural Juan XXIII

Dtardeo Copas

El Meneíto

Hermandades del Trabajo

La Bodega de PTV

La Jarana

Real Círculo de la Amistad

Calle Puente Romano

Al Alimón

Casa de los Pedroches

Casa de Sevilla

El Albero

El Cotarro

El Esparraguero

La Lola

La Maceta

La Santa

La Villa

Calle Alcázar

Amigos del Salmorejo y Perejil

Asociación Cultural El Costal Viejo

Caseta La Reja

Club Calerito

El Bocao

El Farolillo

Hermandad del Huerto

La Marimorena

La Piconera

La Rinconá

Peña Nueva

Tejares

Calle Corredera

Colega

El Picoteo

Hermandad del Buen Suceso

La Astillera

La Buganvilla

La de Siempre

La Estrella

La Gitanilla

La Puñetera

Pasión

Yerbabuena

Calle Los Patios

Agrupación Jóvenes Abogados Córdoba

Asociación Cultural Los Quintos

El Picaero y Vuelva Ud. Mañana

El Portón

Gazpacho

La Castañuela de Madera

Patios, 5 (Antigua La Puñetera)

La Sultana de Córdoba

La Zambrana

Peña Amigos de las Matildes

Plano de la Feria de Córdoba 2026 / CÓRDOBA

Calle Tendillas

Ajetreo

Caseta Bomberos

El Estoque

Entrevarales

Geci

La Cena

La Quadra

La Quijotá

La Tentación

La Movida Flamenca

Salsaya

Tentadero

Calle Cristo de los Faroles

La Sacristía

La Trabajadera

Calle Medina Azahara

Caseta de Lunares

Caseta Municipal

Calle Guadalquivir

Partido Popular La Despechá

CCOO-La Martina

Abril

Doma de Campo & Enganche

UGT

PSOE Córdoba Judería-El Cosso

Caseta La Merced

La Montera

La Prensa

Federación de Peñas

Partido Comunista de Andalucía

La banda Planeta 80 en un concierto en la Feria de Córdoba / CÓRDOBA

Horario de las casetas de la Feria de Córdoba

El viernes 22, la inauguración oficial es a las 22.00 horas, siendo este el inicio de todas las actividades en el recinto ferial. Antes de esa hora, las casetas podrán tener actividad, pero sin música.

El viernes 22 de mayo, las casetas abrirán sus puertas a las 21.00 horas y podrán permanecer abiertas hasta las 6.00 horas del sábado 24.

De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.