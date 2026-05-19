FERIA DE CÓRDOBA
El listado definitivo de las casetas de la Feria de Córdoba 2026: abiertas al público y de libre acceso
El total de casetas se eleva a 85, tras sumarse tres nuevos colectivos al número inicial
La Feria de Córdoba cierra el Mayo Festivo con ocho días de fiesta en honor a Nuestra Señora de la Salud que tendrán su epicentro en el recinto ferial de El Arenal del 23 al 30 de mayo de forma oficial, y oficiosamente desde las 21.00 horas del viernes 22 de mayo, y con encendido inaugural a las 22.00 horas.
Córdoba se despide así, con una gran fiesta del su mes por excelencia, mayo, en el que las Cruces, Batalla de las Flores, romerías y Patios de Córdoba van enlazando las citas para culminar en el recinto ferial para disfrutar del buen ambiente, la música, el baile y el buen comer en un evento de todos y para todos, abierto al público y de libre acceso.
A esta hora empieza la Feria de Córdoba
La Feria de Nuestra Señora de la Salud comenzará oficialmente a las 22.00 horas del viernes 22 de mayo con el encendido del alumbrado, si bien las casetas podrán iniciar su actividad a partir de las 21.00 horas con las cenas de inauguración. A las 00.00 horas del sábado 23 de mayo tendrán lugar los fuegos artificiales.
Las 85 casetas en la Feria de Córdoba
En la edición de 2026, la Feria de Nuestra Señora de la Salud cuenta con un total de 85 casetas montadas por entidades, peñas, asociaciones y colectivos. En una primera presentación, las casetas fueron 82, sin embargo, tres colectivos se han sumado en un segundo plazo de adhesión. El número total de casetas supone una más que en la edición de 2025.
De libre acceso, con excepciones
El Ayuntamiento de Córdoba contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional. Así, de acuerdo con la normativa, las casetas deberán permanecer abiertas al público en libre acceso, con sus puertas abiertas, todos los días de la Feria de Córdoba. Sin embargo, se contemplan excepciones para las casetas que tengan autorizados cierres de carácter institucional.
En este sentido, se podrán conceder cuatro cierres por compromiso institucional y social, siempre que estén justificados. De estos cuatro, uno tendrá que ser el Lunes o Martes de Feria.
Listado de las casetas de la Feria de Córdoba
Las 85 casetas instaladas se distribuyen en calles diez diferenciadas en el recinto ferial de El Arenal.
Calle Mezquita
- Asociación El Lagarillo
- Casa Galicia
- El Mantoncillo
- Gloria Bendita
- Peña A mi Moriles
Calle Judería
- ALME
- ASPA
- Celíacos Córdoba
- Círculo Cultural Juan XXIII
- Dtardeo Copas
- El Meneíto
- Hermandades del Trabajo
- La Bodega de PTV
- La Jarana
- Real Círculo de la Amistad
Calle Puente Romano
- Al Alimón
- Casa de los Pedroches
- Casa de Sevilla
- El Albero
- El Cotarro
- El Esparraguero
- La Lola
- La Maceta
- La Santa
- La Villa
Calle Alcázar
- Amigos del Salmorejo y Perejil
- Asociación Cultural El Costal Viejo
- Caseta La Reja
- Club Calerito
- El Bocao
- El Farolillo
- Hermandad del Huerto
- La Marimorena
- La Piconera
- La Rinconá
- Peña Nueva
- Tejares
Calle Corredera
- Colega
- El Picoteo
- Hermandad del Buen Suceso
- La Astillera
- La Buganvilla
- La de Siempre
- La Estrella
- La Gitanilla
- La Puñetera
- Pasión
- Yerbabuena
Calle Los Patios
- Agrupación Jóvenes Abogados Córdoba
- Asociación Cultural Los Quintos
- El Picaero y Vuelva Ud. Mañana
- El Portón
- Gazpacho
- La Castañuela de Madera
- Patios, 5 (Antigua La Puñetera)
- La Sultana de Córdoba
- La Zambrana
- Peña Amigos de las Matildes
Calle Tendillas
- Ajetreo
- Caseta Bomberos
- El Estoque
- Entrevarales
- Geci
- La Cena
- La Quadra
- La Quijotá
- La Tentación
- La Movida Flamenca
- Salsaya
- Tentadero
Calle Cristo de los Faroles
- La Sacristía
- La Trabajadera
Calle Medina Azahara
- Caseta de Lunares
- Caseta Municipal
Calle Guadalquivir
- Partido Popular La Despechá
- CCOO-La Martina
- Abril
- Doma de Campo & Enganche
- UGT
- PSOE Córdoba Judería-El Cosso
- Caseta La Merced
- La Montera
- La Prensa
- Federación de Peñas
- Partido Comunista de Andalucía
Horario de las casetas de la Feria de Córdoba
El viernes 22, la inauguración oficial es a las 22.00 horas, siendo este el inicio de todas las actividades en el recinto ferial. Antes de esa hora, las casetas podrán tener actividad, pero sin música.
El viernes 22 de mayo, las casetas abrirán sus puertas a las 21.00 horas y podrán permanecer abiertas hasta las 6.00 horas del sábado 24.
De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.
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