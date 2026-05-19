Esta es la hora de inicio oficial de la Feria de Córdoba 2026: 120 minutos más de fiesta

Todo listo para que el recinto ferial de El Arenal se convierta en el epicentro de la vida en la capital con el colofón al Mayo Festivo: llega la Feria de Córdoba. La celebración de la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Salud brinda a cordobeses y visitantes ocho días de fiesta ininterrumpida, del 23 al 30 de mayo.

¿Y cuándo empieza la fiesta? Sobre el calendario, la Feria de Córdoba comienza a las 00.00 horas del sábado 23 de mayo y culmina a las 23.59 horas del sábado 30 de mayo, si bien la actividad en el recinto ferial comienza desde la noche del viernes 22 de mayo y se prolonga hasta bien entrada la madrugada del domingo 31 de mayo.

Gran ambiente en la jornada inaugural de la Feria de Córdoba / Manuel Murillo

Dos horas extra de fiesta

Tradicionalmente, la Feria de Córdoba comenzaba oficialmente a las 00.00 horas del sábado con el encendido oficial del alumbrado, aunque la fiesta comenzaba unas horas antes, desde las 20.00 horas aproximadamente, con las recepciones de amigos y familiares en las casetas.

En 2024, sin embargo, se decidió adelantar el encendido de las luces en El Arenal a las 22.00 horas para hacerlo coincidir con el inicio oficioso de la fiesta, el que tiene lugar en las casetas. Antes de esa hora, las casetas pueden abrir, aunque sin música. Los fuegos artificiales, eso sí, se harán esperar hasta las 00.00 horas.

Fuegos artificiales en la Feria de Córdoba / Manuel Murillo

La Feria de Córdoba abre a las…

Este año, las bases de la Feria de Córdoba mantienen el encendido del alumbrado a las 22.00 horas del viernes 22 de mayo, por lo que la fiesta se prolongará unas horas más.

Así pues, la Feria de Córdoba comenzará oficialmente a las 22.00 horas del viernes 23 y se prolongará hasta bien entrada la madrugada del domingo 31 de mayo, sumando casi nueve días de fiesta, en uno de los eventos que congrega a más visitantes.

Horario de las casetas

En el caso de las casetas, el viernes 22, la inauguración oficial es a las 22.00 horas, siendo este el inicio de todas las actividades en el recinto ferial. Antes de esa hora, las casetas podrán tener actividad, pero sin música.

El viernes 22 de mayo, las casetas abrirán sus puertas a las 21.00 horas y podrán permanecer abiertas hasta las 6.00 horas del sábado 24.

Interior de una caseta de la Feria de Córdoba / VÍCTOR CASTRO

De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.

Horario de la Calle del Infierno

En el caso de las atracciones de la Calle del Infierno, en el recinto ferial, pueden funcionar desde las 21.00 horas del viernes 22 de mayo, y hasta las 6.00 horas del sábado. El jueves, viernes y sábado, el horario es de 12.00 a 6.00 horas; y el resto de días, de 12.00 a 4.00 horas.