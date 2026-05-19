La Feria de Córdoba, abierta a todos con excepciones: estos son los 8 motivos por los que te prohibirán entrar a una caseta

La Feria de Córdoba, en honor a Nuestra Señora de la Salud, se distingue por ser abierta al público y de libre acceso. Una idiosincrasia que la diferencia de otros eventos de este tipo celebrados en diferentes puntos de la geografía andaluza desde el mes de abril y hasta octubre. La capital echa el cierre al Mayo Festivo con ocho días de fiesta ininterrumpida en el recinto ferial de El Arenal, hacia donde se traslada la vida de la ciudad, y donde 85 casetas están dispuestas para recibir a cordobeses y visitantes.

El calendario oficial de la Feria de Nuestra Señora de la Salud fija su celebración del 23 al 30 de mayo, aunque la fiesta empieza unas horas antes, concretamente a las 22.00 horas del viernes 22 de mayo, con el encendido del alumbrado, y desde las 21.00 horas en las casetas. Asimismo, la Feria se prolongará hasta la madrugada del domingo 31 de mayo, entonces Córdoba dirá adiós a su mes festivo por antonomasia.

Fuegos artificiales para celebrar el inicio de la Feria de Córdoba 2025 / MANUEL MURILLO

Libre acceso a las casetas salvo que…

Pese a su carácter abierto y de libre acceso, las bases reguladoras de las casetas de la Feria de Córdoba 2026, establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, establecen una serie de excepciones por las que una caseta puede impedir el acceso a su interior o expulsar a alguien que ya esté dentro. Son las siguientes:

Cuando el aforo del establecimiento esté completo , debiendo de indicarse el mismo en la entrada de la caseta.

, debiendo de indicarse el mismo en la entrada de la caseta. Cuando se haya superado el horario de cierre del establecimiento.

Cuando manifieste una actitud violenta y/o comportamiento agresivo.

Cuando porte ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo, sexismo o xenofobia.

Cuando origine una situación de peligro o moleste a otros asistentes.

Cuando no reúna unas condiciones higiénicas.

Cuando muestre síntomas de haber consumido drogas, sustancias estupefacientes, psicotrópicos o estado de embriaguez.

Cuando no reúna los requisitos exigidos y aprobados por el Departamento de Fiestas y Tradiciones Populares del Ayuntamiento de Córdoba para los días y horarios autorizados y que deberá tenerlo anunciado en la portada con la antelación suficiente.

Baile en una caseta de la Feria de Córdoba / VÍCTOR CASTRO

… y con la autorización de cierres privados

Sobre el último punto de denegación del acceso, el Ayuntamiento de Córdoba contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional. Así, de acuerdo con la normativa, las casetas deberán permanecer abiertas al público en libre acceso, con sus puertas abiertas, todos los días de la Feria de Córdoba. Sin embargo, se contemplan excepciones para las casetas que tengan autorizados cierres de carácter institucional.

En este sentido, se podrán conceder cuatro cierres por compromiso institucional y social, siempre que estén justificados. De estos cuatro, uno tendrá que ser el Lunes o Martes de Feria.

Una de las casetas de la Feria de Córdoba / A.J. González

Esto es lo que no pueden hacer las casetas de la Feria de Córdoba

En otro orden, las bases establecen también una serie de acciones que las casetas no pueden realizar. En este sentido, no podrán:

Impedir el acceso al establecimiento en función de la edad, sexo, nacionalidad, raza o discapacidad.

Solicitar carnet de socio o invitación para poder entrar en el establecimiento, salvo en los días y horarios autorizados por el Departamento de Ferias y Festejos del Ayuntamiento de Córdoba, debido a Cierre Institucional

Exhibir carteles que indiquen información tal como ‘RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN’