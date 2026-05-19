FERIA DE CÓRDOBA
Feria de Córdoba 2026: este es el horario oficial de las casetas en El Arenal
Un total de 85 casetas abren del 23 al 30 de mayo en las fiestas de Nuestra Señora de la Salud
La Feria Nuestra Señora de la Salud pone el cierre al Mayo Festivo en Córdoba con ocho días ininterrumpidos de fiesta, del 23 al 30 de mayo, en el recinto ferial de El Arenal. Eso sí, oficiosamente la Feria de Córdoba comienza unas horas antes, a las 22.00 horas, del viernes 22 de mayo con el encendido oficial del alumbrado, manteniendo así la decisión de la edición de 2024 en el que la inauguración oficial de la Feria se adaptó a la llegada de los cordobeses a las primeras cenas en las casetas.
La Feria de Córdoba cuenta este 2026 con 85 casetas montadas por entidades, peñas, asociaciones y colectivos, que ya están preparadas para llenar los días de fiesta de música, baile y la mejor gastronomía local, en una cita de todos y para todos.
Feria popular y de libre acceso
En este sentido, si algo caracteriza a la Feria de Córdoba es ser de libre acceso a todo el mundo y no contar con casetas privadas. No obstante, el Ayuntamiento contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional.
Así, de acuerdo con la normativa del Ayuntamiento, las casetas deberán permanecer abiertas al público en libre acceso, con sus puertas abiertas, todos los días de la Feria de Córdoba. Sin embargo, se contemplan excepciones para las casetas que tengan autorizados cierres de carácter institucional.
En este sentido, se podrán conceder cuatro cierres por compromiso institucional y social, siempre que estén justificados. De estos cuatro, uno tendrá que ser el Lunes o Martes de Feria.
Horario de las casetas de la Feria de Córdoba
La Feria de Córdoba comenzará en la noche del viernes 22 de mayo con el encendido del alumbrado a las 22.00 horas, aunque oficialmente comienza a las 00.00 horas del sábado 23 de mayo, con el lanzamiento de los fuegos artificiales, y el recinto ferial permanecerá iluminado hasta la madrugada del domingo 31.
El viernes 22 de mayo, las casetas abrirán sus puertas a las 21.00 horas y podrán permanecer abiertas hasta las 6.00 horas del sábado 23.
De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.
Horario de la Calle del Infierno
En el caso de las atracciones de la Calle del Infierno, en el recinto ferial, pueden funcionar desde las 21.00 horas del viernes 22 de mayo, y hasta las 6.00 horas del sábado. El jueves, viernes y sábado, el horario es de 12.00 a 6.00 horas; y el resto de días, de 12.00 a 4.00 horas.
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