¿Cuándo se enciende el alumbrado de la Feria de Córdoba 2026?

La Feria de Córdoba, en honor a Nuestra Señora de la Salud, es el broche de oro al Mayo Festivo cordobés, que pone el cierre a un mes de festejos con ocho días de fiesta, música, buena gastronomía, baile y cacharritos (atracciones) en el recinto ferial de El Arenal.

El calendario oficial de fiestas aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba establece que la Feria de Córdoba comienza este 2026 el sábado 23 de mayo y concluirá una semana después, el 30 de mayo. No obstante, todos los cordobeses saben que la Feria siempre empieza unas horas antes del calendario oficial y desde primeras horas de la noche se puede ver a cordobeses y visitantes inaugurando las casetas con las primeras cenas y bailes, o disfrutando de los primeros viajes en cacharritos en la calle del Infierno.

Así, aunque oficialmente la Feria empieza a las 00.00 horas del sábado, oficiosamente comienza unas horas antes, el viernes 22 de mayo, con el encendido del alumbrado en el recinto ferial.

Alumbrado de El Arenal en una imagen de archivo / CÓRDOBA

La Feria de 2026 tendrá dos horas más

Este 2026, se mantiene la novedad instaurada en 2024, y el encendido del alumbrado tendrá lugar dos horas antes de lo habitual. De esta forma, en lugar de a las 00.00 horas, este 2026 las luces vestirán la Feria de Nuestra Señora de la Salud a las 22.00 horas.

En su momento, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, justificó así la decisión, que contó con el visto bueno por unanimidad de la comisión de Feria y del Consejo del Movimiento Ciudadano: "Es dar carácter oficial a lo oficioso, ya que la Feria empezaba a recibir público mucho antes de que se encendiese el alumbrado. Desde esa hora las casetas están ya a reventar, igual que la portada, parecía un poco absurdo guardar hasta las 12 de la noche el inicio del alumbrado".

Víctor Castro

Los fuegos artificiales serán a medianoche

Lo que sí se mantiene a su hora tradicional es el festival de fuegos artificiales que inaugura oficialmente cada año la Feria de Nuestra Señora de la Salud. El cielo de Córdoba, sobre el puente de El Arenal, se iluminará a las 00.00 horas, dos horas después de que las luces prendan en el recinto ferial.

De esta forma se dará paso a ocho días de fiesta, que concluirán en la madrugada del sábado 30 al domingo 31 de mayo.

El horario de la Feria de Córdoba: casetas y atracciones

En el caso de las casetas, el viernes 22, la inauguración oficial es a las 22.00 horas, siendo este el inicio de todas las actividades en el recinto ferial. Antes de esa hora, las casetas podrán tener actividad, pero sin música.

El viernes 22 de mayo, las casetas abrirán sus puertas a las 21.00 horas y podrán permanecer abiertas hasta las 6.00 horas del sábado 24.

De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas obligatorio de las casetas es de 13.00 a 1.00 horas (excepto el domingo, lunes y martes que el cierre se podrá adelantar a las 00.00 horas). El cierre de la caseta se producirá obligatoriamente desde las 5 hasta las 13 horas, excepto viernes y sábados que se ampliará este horario hasta las 6 de la mañana.

Atracciones de la calle del Infierno de la Feria de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Horario de la Calle del Infierno

En el caso de las atracciones de la Calle del Infierno, en el recinto ferial, pueden funcionar desde las 21.00 horas del viernes 22 de mayo, y hasta las 6.00 horas del sábado. El jueves, viernes y sábado, el horario es de 12.00 a 6.00 horas; y el resto de días, de 12.00 a 4.00 horas.