Más de 7.000 controles de alcohol y drogas durante la Feria de Córdoba: "El objetivo no es recaudar, queremos que todo el mundo dé negativo"

El Ayuntamiento de Córdoba ha acogido este martes la junta local de seguridad de la Feria de Mayo 2026. Policía Local, Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica integrarán de nuevo un dispositivo con más de 2.000 agentes encaminado a garantizar que la fiesta se celebra sin incidencias destacadas. Y entre las labores encomendadas a los agentes destacan, como es habitual, los controles de alcohol y drogas que se harán en los alrededores del recinto ferial de El Arenal.

Tanto la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, como el alcalde de la ciudad, José María Bellido, han avisado: habrá controles todos los días, tanto en vías urbanas (los que llevará a cabo la Policía Local) como en los accesos a la ciudad (que ejecutará la Guardia Civil). Bellido ha asegurado que "el objetivo no es recaudar, lo que queremos es que todo el mundo dé negativo" y la subdelegada ha reafirmado que "no existe afán recaudatorio ninguno, lo que intentamos es que la gente tenga seguridad, que no ocurran accidentes".

Junta local de seguridad para la Feria, celebrada en el Ayuntamiento. / VÍCTOR CASTRO

Para ello, solo la Guardia Civil realizará más de 7.000 controles de alcohol y drogas, con vigilancia diaria especialmente en el entorno de la Feria. La Policía Local se encargará de hacer lo mismo en las vías urbanas y para ello cuentan con cuatro nuevos etilómetros que se van a estrenar durante la fiesta.

Bellido, sobre el botellón: "No nos gusta, pero tampoco podemos evitarlo"

Dentro del plan de seguridad, el botellón que suele generarse en el Balcón del Guadalquivir volverá a ser uno de los puntos que concentrará máxima vigilancia. Como ha reconocido Bellido, "es una circunstancia extraordinaria que no nos gusta, pero que tampoco podemos evitar", por lo que se intentará, como siempre, que no haya ningún problema en el entorno.

Jóvenes en el botellón de la Feria. / MANUEL MURILLO

Agentes que se desplegarán para la Feria de Córdoba 2026

Toda la plantilla de la Policía Local estará disponible para la Feria. En total, los agentes locales harán 1.531 turnos (1.031 del turno ordinario y medio millar de refuerzo). Ese refuerzo se notará, especialmente, las tardes de miércoles y jueves y la tarde y la noche del segundo viernes.

En cuanto a la Policía Nacional, trabajarán en Feria 1.147 efectivos, 1.010 de la comisaría provincial de Córdoba y el resto desplazados desde Sevilla. Desde la capital andaluza vendrán, en concreto, la unidad aérea (el helicóptero sobrevolará la zona de botellón el miércoles) y la unidad de caballería (vendrá el jueve para los festejos taurinos).

Junta local de seguridad de la Feria, celebrada en el Ayuntamiento. / VÍCTOR CASTRO

Y con respecto a la Guardia Civil, habrá 200 efectivos diarios. Se encargarán, como ya se ha dicho, de los controles de alcohol y drogas y de la vigilancia del tráfico, y estarán presentes en las barriadas periféricas.

Inspección de alimentos y alcohol y tabacos fraudulentos

La Policía Nacional, por otro lado, vigilará este año especialmente la inspección de los alimentos que se consumen en El Arenal, así como el alcohol y tabaco fraudulentos. Como ha detallado la subdelegada, ya desde este jueves 21 de mayo se va a hacer "un control exhaustivo" de todo alimento que entre en el recinto, y el alcohol también será objeto de la misma vigilancia.

Asado de comida en una caseta de la Feria de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Cambios en las vías de acceso peatonal

Por último, y para tenerlo en cuenta, desde la Policía Local se ha informado de que la calle de la Guitarra (la que discurre en paralelo a la parada de taxis, que tiene puestos de comida y regalos) será únicamente de entrada peatonal y no podrá usarse para salir del recinto.