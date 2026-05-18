Plan de seguridad para la fiesta
Plan de tráfico de la Feria de Córdoba 2026: cortes de calles, dónde aparcar y accesos recomendados
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba aprueba las medidas de seguridad y tráfico que regirán durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el plan de seguridad y tráfico para la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2026. Este plan se aplicará, con carácter general, desde las 20.00 horas del 22 de mayo hasta las 8.00 horas del 31 de mayo, aunque algunas medidas pueden implantarse antes o mantenerse después por razones operativas.
Durante la Feria habrá una fase ordinaria, con medidas permanentes, y una fase especial, que se activa en los momentos de mayor afluencia. La Policía Local podrá adelantar, retrasar, ampliar, reducir o levantar las medidas según la evolución real del tráfico, la ocupación del recinto o la demanda del transporte público. La fase especial se activará durante los siguientes horarios: viernes 22, de 20.00 a 8.00; sábado 23 y domingo 24, de 12.00 a 8.00; lunes 25 y martes 26, de 20.00 a 7.00; miércoles 27, de 13.00 a 7.00; jueves 28, de 12.00 a 7.00; y viernes 29 y sábado 30, de 12.00 a 8.00.
Cortes de tráfico generales por la Feria de Córdoba 2026
Durante todos los días de Feria, fuera de la fase especial, se mantienen varias medidas básicas. Se desviará el tráfico procedente de la autovía con dirección a la ermita de los Santos Mártires por la vía auxiliar de avenida Compositor Rafael Castro, hacia calle Periodista Sebastián Cuevas. También se cortará la propia calle Periodista Sebastián Cuevas, en el tramo entre Compositor Rafael Castro y la glorieta correspondiente.
El recinto ferial quedará cerrado al tráfico general. Solo podrán circular vehículos autorizados, servicios públicos, vehículos de organización, emergencias y aquellos que tengan autorización municipal o policial. Además, se cortará el tráfico rodado en la calle La Guitarra, y la explanada colindante quedará reservada para las terminales de Aucorsa y taxi desde su instalación hasta su desmontaje.
Cortes de tráfico durante los dispositivos especiales por zonas
Diario Córdoba y San Fernando
Durante la fase especial se cortará el tráfico rodado en las calles Diario Córdoba y San Fernando. Podrán pasar Aucorsa, taxis, vehículos de dos ruedas, residentes con tarjeta Acire 1, Acire 2 y Diario Córdoba, y vehículos con tarjeta especial de Feria que permita circular por el Paseo de la Ribera. Los residentes con tarjetas Acire 1, Acire 2 y Diario Córdoba podrán acceder hacia el puente de Miraflores para estacionar en los espacios reservados de las calles Carmen Olmedo Checa y José Luis Villegas Zea, junto al C3A.
Campo Madre de Dios y Compositor Rafael Castro
Se cortará Campo Madre de Dios en el tramo comprendido entre calle Agustín Moreno y la ermita de los Santos Mártires. También se cortará la avenida Compositor Rafael Castro en dirección al recinto ferial. Se exceptúan Aucorsa, taxis, vehículos de dos ruedas y vehículos con tarjeta especial de Feria hacia el Paseo de la Ribera.
Campo de la Verdad, Puente del Arenal y avenida de Cádiz
El plan prevé cortes en la avenida Campo de la Verdad y puente del Arenal. La avenida de Cádiz, desde la plaza de Andalucía hasta la de Santa Teresa, y la avenida Campo de la Verdad hasta su cruce con Carmen Olmedo Checa, quedarán reservadas preferentemente para transporte público, vehículos de dos ruedas y residentes autorizados de Miraflores o Fray Albino.
Avenida de la Diputación y entorno de El Arenal
Se cortará la avenida de la Diputación a la altura de la calle Batalla de los Piconeros, desviando el tráfico hacia esta vía en dirección a calle Infante Don Juan Manuel. También se cortará la calle Periodista Ricardo Rodríguez desde la avenida Compositor Rafael Castro hasta la del Arcángel. El acceso a la gasolinera se hará desde la avenida del Arcángel y la salida, por Periodista Ricardo Rodríguez.
Avenida de las Lonjas
Por el traslado del mercadillo, se cortará el tráfico rodado en avenida de las Lonjas durante los domingos que correspondan, en horario de mañana, permitiendo el acceso a Merca-Córdoba cuando sea necesario. Además, quedará prohibido estacionar en ambos laterales durante el periodo de aplicación de la medida.
Desvíos de tráfico
Los vehículos que circulen por Campo Madre de Dios y no estén autorizados a continuar hacia el recinto ferial serán desviados, a la altura de Agustín Moreno, hacia la avenida Nuestra Señora de la Fuensanta. Desde ahí seguirán por la avenida Calderón de la Barca y de las Lonjas hacia la A-4. En la avenida Nuestra Señora de la Fuensanta, entre calle Pintor Pedro Bueno y Campo Madre de Dios, se establece una ordenación especial: el sentido desde Campo Madre de Dios hacia Pintor Pedro Bueno queda libre para el tráfico general, mientras que el sentido hacia Campo Madre de Dios queda reservado a Aucorsa, taxis y vehículos de dos ruedas.
Dónde aparcar en la Feria de Córdoba
Para vehículos privados
El aparcamiento general para vehículos privados estará en la parcela junto a la A-4, en el margen derecho sentido Madrid. La entrada se realizará mediante un acceso provisional a través del ramal de salida en sentido decreciente del enlace del punto kilométrico 401+670. La salida del aparcamiento se hará por Camino de la Barca, hacia avenida de las Lonjas y la vía de servicio paralela a la autovía. En momentos de congestión podrá establecerse sentido único de circulación en Camino de la Barca para facilitar la salida de vehículos.
Para motos
Se habilitará un aparcamiento vigilado para motocicletas, ciclomotores y bicicletas en la explanada de la vía auxiliar de calle Compositor Rafael Castro, junto al estadio Enrique Puga.
Para movilidad reducida
Habrá espacios en una parte de la explanada destinada a Ciudad del Feriante y en una zona reservada dentro del aparcamiento general de Camino de la Barca.
Para residentes
Los residentes de Miraflores y Fray Albino podrán usar zonas de estacionamiento habilitadas con tarjeta o distintivo autorizado por Movilidad. Estarán en las explanadas de la avenida Campo de la Verdad, junto a la gasolinera, y en espacios habilitados en el entorno de Miraflores.
Accesos recomendados a la Feria para los peatones
Para peatones, el plan recomienda varios ejes de entrada: el eje norte-sur por Escritor Sebastián Cuevas y Periodista José Luis de Córdoba; el eje Ribera, por Ronda de los Mártires y Balcón del Guadalquivir; el eje sur, por el puente del Arenal; el eje este, por la avenida de las Lonjas y Periodista Antonio Rodríguez Mesa; y, como viales de aproximación, la avenida Compositor Rafael Castro.
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