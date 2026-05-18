Luis Gonzalo Gallardo, secretario del Círculo Cultural Juan 23: "Tener caseta en la Feria de Córdoba nos da visibilidad y una oferta cultural propia"

-La caseta del Círculo Juan 23 es un clásico de la Feria de Córdoba. ¿Qué llevó a la entidad a embarcarse en esa aventura hace más de 30 años?

-Se empezó a montar en La Victoria a principios de los años 90 para recaudar fondos con los que sostener el mantenimiento de la sede.

-¿La caseta sigue siendo una fuente importante de financiación?

-Importante, no. Es un ingreso, pero no una fuente decisiva. Montar una caseta hoy en día requiere una estructura muy compleja, han subido los costes y las exigencias técnicas de seguridad y de emergencia. Eso es positivo, porque hay más garantías, pero todo tiene un coste. Al final, no reporta grandes beneficios. Lo que sí da es visibilidad, presencia en la ciudad y una oferta cultural propia. La recaudación de la caseta es para el funcionamiento del Círculo, que, además, participa en distintas causas solidarias.

-¿Desde cuándo está usted al frente de la caseta?

-Como secretario llevo dos años, pero soy socio desde el año 2000. En total, son unos 26 años vinculado al Juan 23. La caseta no depende de una persona, hay un grupo de socios que se encarga de las distintas labores y que rinde cuentas a la asociación.

-¿En Juan 23 gusta el modelo de Feria actual?

-Son otros tiempos. Hubo años en los que había casi 200 casetas. Ahora hay menos, aunque también son más grandes. No sirve de mucho lamentarse por el pasado. Nosotros intentamos mirar al futuro, adaptarnos y aportar nuestro granito de arena para que las cosas mejoren.

-¿Cómo han ido este año los trabajos de montaje?

-Montar una caseta siempre es difícil y eso lo saben bien quienes llevan muchos años en el recinto. La participación en las asociaciones culturales es complicada, más aún en los tiempos actuales. Aun así, intentamos sortear las dificultades y estar presentes cada año.

-¿La caseta funciona con voluntariado o hay personas encargadas de la gestión?

-Colaboramos con un equipo que se encarga de la barra y la cocina. Nosotros nos coordinamos con ellos y cumplimos con los trámites correspondientes.

-¿Qué expectativas de público tienen para este año?

-Tenemos una programación musical interesante y una buena oferta gastronómica. Queremos ofrecer conciertos, música cordobesa y sesiones de DJ de Córdoba.

-No hay muchas casetas en la Feria con una oferta musical tan amplia. ¿Qué papel tiene la música en Juan 23?

-Antes quizás había más. Recuerdo cuando montaba CNT o la HOAC. Para nosotros, la música es una parte muy importante de la caseta, pero no la única. Los gustos musicales han cambiado, así que intentamos mantener un equilibrio entre lo actual y lo tradicional dentro de la música popular, el rock y el pop. La intención es abarcar un público amplio y crear puntos de conexión intergeneracionales. También queremos que toda la caseta refleje una forma de entender la Feria. La programación incluye pop, rock, hip hop y propuestas más alternativas. La decoración transmite, además, mensajes solidarios, alternativos y de clara inclinación progresista. La idea es crear un ambiente propio desde que entras por la puerta.

Luis Gonzalo Gallardo, secretario del Círculo Cultural Juan 23 y responsable de la caseta. / AJ González

-¿Qué perfil de público entra actualmente en la caseta Juan 23?

-Gente joven, gente de mediana edad y personas que han estado vinculadas de alguna manera al Círculo. La caseta es un referente para la gente roquera, alternativa o para quienes buscan algo distinto dentro de la Feria. No se trata de ser alternativa a nada, pero sí de aportar una nota de color.

-Ha dicho que en vuestra caseta también se come. ¿Cuál es vuestro plato estrella?

-Las bolitas de flamenquín están muy ricas y la tortilla de patatas. La comida funciona bastante bien en general y cada vez hay más reservas. Nuestra caseta no es solo para ir por la noche, también queremos que sea una caseta familiar, con comidas de trabajadores, cuadrillas y amigos.

-¿Habrá subida de precios?

-Todo ha subido, pero intentamos mantener un equilibrio entre precios populares y una oferta gastronómica y de bebida de calidad. Alguna subida ha habido, porque los costes están disparados, pero tratamos de que los precios sigan siendo razonables.

-¿Cómo ha cambiado la estética de la caseta con los años?

-La Feria tiene unas bases. Antes tenía una estética más tradicional, sobre todo, cuando estaba en la esquina frente a ASPA. Teníamos nuestra reja y una imagen muy reconocible. Después nos trasladaron a la calle Judería 6, fue un cambio involuntario, pero intentamos ser fieles a esa imagen, incorporando elementos para mantener un punto de originalidad y personalidad. Ponemos pancartas, una bandera republicana y una bandera palestina. También incluimos mensajes elaborados para la Feria, relacionados con la cultura popular, la participación y la identidad del Círculo.

-¿Echan de menos la ubicación anterior?

-Sinceramente, no. Allí se formaba un tapón impresionante de gente, estábamos cerca de la entrada de la Feria, al lado de ASPA, y allí había mucho tránsito. El cambio de ubicación se hizo sin previo aviso, pero con el tiempo hemos comprobado que este sitio funciona mejor y nos ha evitado algunos problemas.

-Muchos colectivos se han ido de la Feria. ¿Juan 23 seguirá?

Noticias relacionadas

-Nos mantenemos con colaboraciones, apoyos y sinergias entre socios, amigos y colectivos. No es una posición numantina, pero nos gusta tener presencia en la Feria. La caseta sigue teniendo buena acogida porque Juan 23 tiene un nombre en la ciudad, es un referente vinculado a la libertad, la democracia, la ciudadanía y la vida cultural de Córdoba. Casetas con un carácter social quedan pocas, ASPA y nosotros.