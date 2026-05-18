La Feria de Córdoba se blinda con un potente sistema de videovigilancia: habrá cámaras en todo el recinto

Córdoba se prepara para vivir la última fiesta de mayo. El próximo viernes 22 dará comienzo la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que cerrará el calendario festivo y pondrá el broche de oro a unas semanas de intenso disfrute. La Feria es, quizá, la cita más multitudinaria de todo el mes festivo cordobés de ahí que cada año se apruebe un plan de seguridad y tráfico propio para este evento. Ese plan ha sido refrendado este lunes por la junta de gobierno local del Ayuntamiento y mañana se celebrará la junta local de seguridad pertinente.

Entre los elementos más destacados de dicho está el establecimiento de un potente sistema de viodevigilancia que abarcará todo el recinto de El Arenal, donde se celebra la Feria. Desde hace ya varios años, el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, ha abogado por la instalación de cámaras en parte del recinto para garantizar la seguridad de los asistentes. Este año, ese sistema se refuerza.

Botellón en el Balcón del Guadalquivir, durante el miércoles de la Feria del año pasado. / MANUEL MURILLO

La Feria de Córdoba se blinda con un potente sistema de videovigilancia

Se prevé la implantación de un sistema de cámaras mediante circuito cerrado de televisión en El Arenal y su entorno para apoyar la detección temprana de incidencias, vigilar aglomeraciones, controlar accesos y coordinar mejor los recursos desplegados. El plan de videovilancia está especialmente vinculado con el Balcón del Guadalquivir, donde cada año miles de jóvenes se reúnen para hacer botellón.

En este caso, la finalidad de estas cámaras es seguir en tiempo real la evolución de las concentraciones de personas, detectar problemas de forma temprana, apoyar decisiones operativas y mejorar la coordinación entre los servicios intervinientes.

Jóvenes haciendo botellón el miércoles de Feria del año pasado. / MANUEL MURILLO

¿Dónde estarán instaladas las cámaras de videovigilancia de El Arenal?

Las cámaras se instalarán en puntos estratégicos del recinto ferial y de su entorno inmediato, según criterios de afluencia, concentración juvenil, accesos, vías de evacuación, transporte público, aparcamientos y zonas sensibles. En el plan aprobado por el Ayuntamiento vienen las siguiente ubicaciones:

calle del Infierno

portada de Feria

Puente del Arenal

carril de emergencia

calle Corredera

parada de taxis

calle Guadalquivir

entorno del botellódromo

Caseta Municipal

zona de aparcamiento

El puesto de control, acceso y visualización de las cámaras se ubicará en un módulo específico en las inmediaciones de la Comisaría Conjunta de Feria. Será un espacio restringido, controlado y reservado al personal autorizado. Se cumplirá, además, con toda la normativa de protección de datos.

Policía montada en la Feria del año pasado. / MANUEL MURILLO

La zona de botellón de la Feria de Córdoba volverá a estar bien vigilada

El Balcón del Guadalquivir volverá a dividirse en siete zonas numeradas. Se usarán como referencia los siete postes que ya hay en la zona con el objetivo de que cualquier incidencia comunicada desde cámaras, patrullas, Protección Civil, sanitarios o avisos ciudadanos pueda localizarse de forma inmediata.

Imagen de archivo de la Policía interviniendo en un altercado durante la Feria de Córdoba. / MANUEL MURILLO

La sectorización está pensada para mejorar la respuesta en una zona especialmente sensible por la concentración de personas, la amplitud del espacio, la movilidad de grupos juveniles y la dificultad de ubicar incidentes en situaciones de alta ocupación. Permitirá ordenar intervenciones por peleas, caídas, intoxicaciones, acumulaciones peligrosas, consumo de alcohol en vía pública, alteraciones del orden, localización de personas o asistencia sanitaria.