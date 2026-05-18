Córdoba afronta la recta final para el inicio de la Feria con buenas previsiones y estreno de toldos

Con el final de la Fiesta de los Patios, Córdoba comienza esta semana la cuenta atrás para el inicio de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que dará comienzo este viernes 22 a las 22.00 horas con el encendido del alumbrado, momento en el que empezarán a funcionar los cacharritos y las casetas, aunque la inauguración oficial tendrá lugar a las 00 horas con los fuegos artificiales.

Calle Guadalquivir, con el sistema de toldos nuevo. / Manuel Murillo

Los caseteros empiezan esta edición con buenas sensaciones después de la avalancha de reservas para comidas que han dejado algunos días como el primer sábado y el martes sin apenas huecos libres para comer en el recinto ferial. Tras la repesca de última hora, El Arenal abrirá con 85 casetas pese a bajas como las de El Capirote, de la hermandad del Santo Sepulcro.

El recinto ferial se reestructura con incorporaciones de última hora como la Caseta de Lunares de la Asociación Romaní de Córdoba y La Sacristía, de la asociación Coso de los Tejares; habrá casetas como La Trabajadera que se mudan a otra ubicación; casetas que cambian de nombre como La Puñetera, que se llamará Patios 5 al quedar dicho nombre en manos de otra caseta; y habrá otras como La Quadra, que tendrán más metros sin mudarse. Lo mejor será mirar el mapa.

Aunque las previsiones meteorológicas pueden cambiar todavía, de momento se espera que la Feria dé comienzo con tiempo soleado y temperaturas máximas superando los 30 grados. Con esas perspectivas, contar con nuevas sombras en la Feria es una buena noticia, algo que será posible gracias al entoldado que se ha instalado este año en las calles Guadalquivir y El Potro, ya que los árboles que se han plantado nuevos aún tendrán que crecer un poco para que se note su presencia.

Detalle del alumbrado del recinto ferial de Córdoba en 2026. / Manuel Murillo

En cuanto a los precios, el aumento importante de los costes de montaje y transporte derivados de la situación internacional parece que llevará a una subida en la carta de comida y bebida, aunque aún está por ver en qué medida. Según los caseteros, solo se repercutirá una parte para intentar que los precios sigan siendo populares y fomentar así el consumo en la Feria. Como cada año, se espera que la Feria de Córdoba ofrezca una panorámica de las últimas tendencias de la moda flamenca y sus firmas más destacadas. Según adelantó Simof, esta feria se espera que venga cargada con siluetas limpias, mangas con volumen, detalles muy trabajados y una amplia paleta de colores llamativos y eléctricos.

Interior de una caseta una semana antes de la inauguración de la Feria de Córdoba 2026. / Manuel Murillo

Mucha música

Las casetas han preparado un amplio surtido de conciertos en los que serán protagonistas las bandas de versiones como Planeta 80, Versiones 2.0, Tabernícolas, Olivetti, Reconvers y Gamberock, que irán desfilando por casetas como Patios 5, La Puñetera, La Marimorena y La Sultana. En la caseta del Círculo Cultural Juan 23, la música será también protagonista, con mucho pop, rock y otros estilos, de la mano de grupos como Los hermanos Dalton, The Fever Band, La Rocktambulo Band y sus clásicas sesiones de dj. Los amantes de la copla y el flamenco tendrán también un amplio despliegue musical en la caseta de la Federación de Peñas. A eso habrá que sumar los conciertos y actividades de la Caseta Municipal.

Exhibición de Carruajes

Los caballos y carruajes tendrán su espacio reservado en El Arenal, empezando por el sábado 23, cuando se celebrará la Exhibición de Carruajes de Tradición con la participación de quince carruajes que harán un recorrido por la ciudad desde las 11.30 horas hasta las 13.30 horas, una vez acabe la misa prevista en la Emita de la Virgen de la Salud. A esa hora, los carruajes y el estandarte de la Virgen enfilarán hacia la Feria, donde recorrerán el Paseo de Caballos.