Barreras antiembestida, pulseras con QR para los menores y cámaras: las claves de la seguridad para la Feria de Córdoba 2026

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el plan de seguridad y tráfico para la Feria de Mayo 2026. En el recinto de El Arenal y su entorno volverán a instalarse cámaras de seguridad, como lleva haciéndose desde hace varios años. En este caso, el plan habla de esa videovigilancia mediante la instalación de un sistema de cámaras con circuito cerrado de televisión para apoyar la detección temprana de incidencias, vigilar aglomeraciones, controlar accesos y coordinar mejor los recursos desplegados.

Medidas antiatropello para la Feria de Córdoba

El plan habla expresamente de barreras antiembestida en los accesos directos al recinto, especialmente en el que va desde el puente del Arenal hacia la calle Guadalquivir y en la intersección de Compositor Rafael Castro con Campo de la Verdad. También prevé vehículos policiales o municipales como barreras móviles de interposición.

Ambiente en una caseta durante una pasada edición de la Feria de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Hay que tener en cuenta que las medidas antiatropello se ajustarán y reforzarán según las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad y los acuerdos de la junta local de seguridad -que se celebra este martes-, atendiendo al nivel de alerta antiterrorista vigente en el momento de la Feria.

Pulseras identificativas con QR para menores

Protección Civil repartirá pulseras de un solo uso con QR y número de serie único. El número se asociará a uno o varios teléfonos de contacto, pero sin que los datos personales sean visibles en la pulsera. El miércoles 27 se considera jornada crítica, con reparto reforzado de 17.30 a 20.30 en la portada.

Calle del Infierno de la Feria de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Se habilitará un punto específico de encuentro y custodia para menores y personas vulnerables localizadas sin acompañamiento. El plan plantea que esté perfectamente identificado, con un gran letrero visible, especialmente en las inmediaciones de la portada principal.

Control de la venta ambulante

El plan prohíbe con carácter general la venta ambulante dentro del recinto ferial, salvo en espacios autorizados por el Ayuntamiento. En el puente del Arenal solo podrán instalarse vendedores autorizados, y nunca antes de las 20.00 horas ni cuando la Policía Local considere que pueden afectar a la seguridad o evacuación de personas. El día de inauguración no se permitirá su instalación salvo autorización expresa.

Montaje de los cacharritos para la Feria de este año. / MANUEL MURILLO

Dispositivo específico por fuegos artificiales

Cuando haya lanzamiento pirotécnico, se establecerá un dispositivo de seguridad coordinado entre Policía Local, bomberos, Protección Civil y otros servicios. Incluye delimitación de zona de seguridad, control de accesos a áreas de riesgo, regulación de flujos peatonales, acceso para emergencias y evacuación ordenada si fuese necesario.