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Feria de Córdoba

Horario y recorrido de la 13ª Exhibición de Carruajes de Tradición de Córdoba

La exhibición reunirá una quincena de carruajes tradicionales que recorrerán puntos emblemáticos de la ciudad antes de la Feria de Nuestra Señora de la Salud

El paseo de los Carruajes de Tradición por la Feria de Córdoba,el año pasado.

El paseo de los Carruajes de Tradición por la Feria de Córdoba,el año pasado. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El próximo sábado 23 de mayo tendrá lugar la 13ª Exhibición de Carruajes de Tradición, una de las citas más esperadas al inicio de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. La jornada reunirá a una quincena de carruajes tradicionales que recorrerán distintos puntos emblemáticos de la ciudad, ofreciendo tanto a cordobeses como a visitantes una mañana marcada por el ambiente festivo, la elegancia de los enganches y el simbolismo que anuncia ya la llegada de la Feria.

La programación arrancará a las 11.30 horas en el Paseo de la Ribera, donde los carruajes participantes permanecerán expuestos para que el público pueda contemplarlos de cerca, fotografiarlos y disfrutar de todos los detalles de estas piezas tradicionales.

Media hora más tarde, a las 12.00 horas, comenzará oficialmente la exhibición en la explanada de los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Allí se presentarán uno a uno los carruajes participantes, explicando sus características, los distintos tipos de enganches, las guarniciones y parte de su historia.

Interés turístico y tradición ecuestre

Tras las presentaciones, todos los carruajes realizarán un carrusel en pista, uno de los momentos más vistosos de la jornada. De forma simultánea, la Ermita de la Virgen de la Salud acogerá una misa solemne oficiada por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández González.

La exhibición continuará a las 13.30 horas con la salida de los carruajes hacia El Arenal para realizar el traslado del estandarte de la Virgen de la Salud desde el entorno del Alcázar hasta la Feria. Ya a las 14.30 horas tendrá lugar una de las imágenes más tradicionales del día con la foto de familia en la portada del recinto ferial junto a las autoridades. Posteriormente, los participantes recorrerán el Paseo de Caballos, poniendo el broche final al acto y anunciando simbólicamente el inicio de la Feria de Córdoba.

Noticias relacionadas y más

La 13ª Exhibición de Carruajes de Tradición cuenta con la colaboración de Córdoba Ecuestre, la Asociación Cultural Caballeros y Damas de Nuestra Señora de la Salud, el Ayuntamiento de Córdoba, la Unidad Especial de Caballería de la Policía Local, Fundación Caja Rural del Sur, Diario Córdoba y Sadeco.

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