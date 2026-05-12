Conciertos y música en directo: estos son los grupos que actuarán en las casetas de la Feria de Córdoba 2026

La Feria de Córdoba se aproxima peligrosamente a la fecha de inauguración y la mayoría de las casetas ya tienen confeccionado el cartel con los conciertos que se podrán ver en sus escenarios entre el 22 y el 31 de mayo y que ya se puede consultar en muchos casos en las redes sociales. Muchas casetas ya han asegurado que la Feria vive un 'boom' en cuanto a reservas de comida y la música en directo supone un plus.

Más que flamenco, que también, en El Arenal triunfan a la hora del tardeo y por la noche los grupos de versiones de los ochenta y noventa, capaces de levantar de la silla a cualquiera. Entre los grupos clásicos de esta cita del Mayo Festivo, que llega con novedades, hay varias bandas de versiones que suelen ser las encargadas de poner la banda sonora a la Feria, entre las que destacan Planeta 80, Tabernícolas, Versión 2.0 y Olivetti, y que habitualmente giran por distintos espacios. Pero no son los únicos.

Olivetti Versiones han informado de que ofrecerán una docena de conciertos este año. El día 22 de mayo por la noche, se estrenarán en la caseta Los Tejares (Alcázar 4); el 23 de mayo, sonarán por la tarde en Patios 5 (antigua Puñetera, que ha cambiado de ubicación); el 24 de mayo, por la noche, en la caseta de Los Pedroches (Judería 10) y por la noche, en Gloria Bendita (Mezquita 10); el 25 de mayo, darán un concierto en la caseta La Villa (Puente Romano 10) por la tarde; el martes 26 por la tarde, se les podrá ver en Salmorejo y Perejil (Alcázar 13) y por la noche, volverán a tocar en Patios 5. El 27 darán dos conciertos, por la tarde en Los Tejares y por la noche, en Gloria Bendita mientras que el jueves 28 estarán por la tarde en La Zumbá (Alcázar 12). Por último, sus versiones se oirán el día 29 por la tarde en La Rosa (Guadalquivir 12) y por la noche, como despedida, en Patios 5.

A los despistados, hay que explicarles que este año hay un dato a tener en cuenta porque hay dos casetas con el mismo nombre, La Puñetera, así que puede haber un poco de lío. La que tradicionalmente se llamaba así este año ha cambiado de ubicación y estará en la calle Patios 5. Para que sus seguidores no se pierdan, la han rebautizado con el nombre y número de la calle. Como es habitual, han preparado un ciclo de conciertos que empezará el viernes 22 por la noche con Reconvers. El sábado 23, además de Olivetti por la tarde, volverán a tocar Reconvers por la noche; el domingo 24, tendrán a Tabernícolas; el lunes 25, sonará Rafa Romera; volverá Olivetti el martes a las 21 horas y el miércoles alternarán Reconvers y Tabernícolas mientras que el jueves 28, lo harán Rafa Romera y Gamberock. Por último, el viernes 29, tocarán Gamberock y Olivetti para cerrar.

En la calle Corredera 2, se abrirá la caseta La Puñetera, que este año cambia de manos. Para la inauguración, han preparado una actuación de Chanely y Montoya con el grupo de animación Quinto pino. Ese grupo de animación, formado por cinco cubanos que bailan canciones de feria, según la organización, actuará todos los días en la caseta, si bien el lunes, antes sonará la música de Trueno azul mientras que el martes 26 y el jueves 28, lo harán Planeta 80.

Los Tabernícolas es otro de los grupos que estarán animando la Feria de Córdoba este año y ya tiene la agenda completa. Así, los seguidores del grupo podrán encontrarles en varios emplazamientos. El viernes 22 por la noche, estarán en La Zumbá (Alcázar 12); por Patios 5, el grupo pasará el domingo 24 por la tarde y el miércoles 27 por la noche; también estarán dos días en La Sultana (Los Patios 6), el miércoles 27 y el jueves 28 por la tarde. Además, tocarán el lunes 25 por la tarde en La Martina (Guadalquivir 4); el martes 26 por la tarde, en La Marimorena (Alcázar 1); ese mismo día por la noche, en Jóvenes Abogados (Los Patios 4) y en la caseta de la Diputación (Guadalquivir 14), el viernes 29 por la noche.

Dos casetas acostumbradas a ofrecer música en directo en la Feria de Córdoba son Gazpacho y Yerbabuena, donde habrá dos conciertos por día a cargo de Planeta 80 y Versión 2.0, según han informado los organizadores.

El Ayuntamiento de Córdoba está ultimando las actividades de la Caseta Municipal, donde también habrá música en directo, aunque de momento, no ha confirmado cuáles serán los grupos o cantantes que pasarán por El Arenal. Por su parte, la Federación de Peñas Cordobesas también ha organizado una amplia programación con actuaciones en directo que se difundirá en los próximos días.