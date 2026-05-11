Ya hay fecha y hora para el encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba 2026

Córdoba inaugurará la Feria de Nuestra Señora de la Salud el próximo viernes 22 de mayo, a las 22.00 horas, con el tradicional encendido del alumbrado instalado en el recinto de El Arenal. Este acto dará paso a una semana de fiesta, donde vecinos y visitantes pondrán el broche de oro al Mayo Festivo.

La viceportavoz del gobierno municipal, Cintia Bustos, ha avanzado este lunes algunas actividades incluidas en la programación del evento, aprobadas en la junta de gobierno local. Así, ha confirmado que, como en las últimas ediciones, el Ayuntamiento de Córdoba mantiene la inauguración a las diez de la noche, en tanto que a las 00.00 horas del día 23 de mayo tendrá lugar el espectáculo de fuegos artificiales.

Espectáculo de fuegos artificiales en la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2025. / Manuel Murillo

Programación de la Feria de Córdoba 2026

Además, la Feria de Mayo volverá a contar en la jornada del sábado con una exhibición de carruajes de tradición y con el encuentro rociero Camino del Arenal, que se desarrollará también el domingo 24 y el lunes 25 de mayo. Los participantes realizarán un pasacalles desde la portada principal de la Feria hasta la caseta municipal.

Por otro lado, este año el evento contará nuevamente con un tren para mayores, que prestará servicio de lunes a viernes, de 12.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas. Cintia Bustos ha adelantado que el resto de las iniciativas programadas para la Feria se presentarán en los próximos días.