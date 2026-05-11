Fiestas
Ya hay fecha y hora para el encendido del alumbrado de la Feria de Córdoba 2026
La programación de 2026 incluye el lanzamiento de fuegos artificiales a las 00.00 horas del próximo día 23 y otras actividades tradicionales como la exhibición de carruajes, el encuentro rociero y el tren para mayores
Córdoba inaugurará la Feria de Nuestra Señora de la Salud el próximo viernes 22 de mayo, a las 22.00 horas, con el tradicional encendido del alumbrado instalado en el recinto de El Arenal. Este acto dará paso a una semana de fiesta, donde vecinos y visitantes pondrán el broche de oro al Mayo Festivo.
La viceportavoz del gobierno municipal, Cintia Bustos, ha avanzado este lunes algunas actividades incluidas en la programación del evento, aprobadas en la junta de gobierno local. Así, ha confirmado que, como en las últimas ediciones, el Ayuntamiento de Córdoba mantiene la inauguración a las diez de la noche, en tanto que a las 00.00 horas del día 23 de mayo tendrá lugar el espectáculo de fuegos artificiales.
Programación de la Feria de Córdoba 2026
Además, la Feria de Mayo volverá a contar en la jornada del sábado con una exhibición de carruajes de tradición y con el encuentro rociero Camino del Arenal, que se desarrollará también el domingo 24 y el lunes 25 de mayo. Los participantes realizarán un pasacalles desde la portada principal de la Feria hasta la caseta municipal.
Por otro lado, este año el evento contará nuevamente con un tren para mayores, que prestará servicio de lunes a viernes, de 12.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas. Cintia Bustos ha adelantado que el resto de las iniciativas programadas para la Feria se presentarán en los próximos días.
- La familia del niño herido al salir despedido de un cacharrito en la Feria pide ayuda ciudadana
- Clausuran durante cinco horas una atracción de la Feria de Córdoba al sufrir un niño un accidente
- ¿Qué tiempo hará en la Feria de Córdoba? Atención, así se presenta el inicio de la fiesta en El Arenal
- Feria de Córdoba 2025: este es el horario de las casetas en El Arenal
- El calor resiente la caja de los caseteros y apunta al gran desafío de la Feria de Córdoba
- Esta es la programación de conciertos y espectáculos de la Feria de Córdoba 2025
- Estos son los precios de los cacharritos en la Feria de Córdoba
- Córdoba prepara una Feria con mucho ‘tardeo’, grandes retos y pocos árboles