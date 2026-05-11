¿Cuándo es la Feria de Córdoba 2026?

Córdoba se encuentra inmersa en vivir su Mayo Festivo al máximo, en el que los días de fiesta se encadenan, la convivencia se celebra y la capital se viste de flores en un canto a la primavera que transciende sus fronteras e invita a propios y extraños a sumarse a unas celebraciones singulares e idiosincráticas.

Con las Cruces de Mayo ya en el recuerdo –se celebraron del 29 de abril al 3 de mayo- y en pleno ecuador de su fiesta más internacional: los Patios de Córdoba, los cordobeses van calentando motores para la cita entre las citas del mayo cordobés: la Feria de Nuestra Señora de la Salud. O lo que es lo mismo, ocho días de fiesta ininterrumpida en el recinto ferial de El Arenal, en un evento que si por algo se caracteriza es que es de todos y para todos, sin casetas privadas y abierto al público.

Vista aérea de la Feria de Córdoba. / CÓRDOBA

Estas son las fechas de la Feria de Córdoba 2026

El calendario de fiestas del año 2026 establece que la Feria de Córdoba, comienza el sábado 23 de mayo y concluye una semana después, el 30 de mayo. No obstante, la fiesta empieza un poco antes, en la noche del viernes 22 de mayo con el encendido oficial del alumbrado y es habitual que ya esa jornada haya cenas y celebraciones en las casetas distribuidas por el recinto de El Arenal. Es más, hay que recordar, que en los dos últimos años el Consistorio municipal ha adelantado dos horas el encendido oficial, a las 22.00 horas, para hacerlo coincidir con la llegada de los cordobeses al recinto ferial para disfrutar de las celebraciones previas a la gran fiesta.

La portada de la Feria de Córdoba 2025 instantes después del encendido extraordinario. / MANUEL MURILLO

¿Cuándo es el jueves de Feria?

Respecto al jueves de Feria, jornada en la que en muchos trabajos se descansa o hay horario reducido, será el 28 de mayo. Estos días también son muy demandados entre los cordobeses para descansar o irse de escapada. Cabe recordar además que los colegios, institutos y universidades paran las clases el miércoles y tienen dos días festivos de carácter local: el jueves 28 y viernes 29.

Este es el calendario del Mayo cordobés

La feria es el último evento del Mayo cordobés, mes en el que la ciudad se engalana y donde las tradiciones y las flores son los grandes protagonistas. Dieron el pistoletazo de salida, como es habitual, con las Cruces de Mayo, del miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo. Unos días antes, el 26 de abril se celebró la Batalla de las Flores, que este año ha coincidido con la Cata del Vino, del 23 al 26 de abril.

Colas para ver los Patios de Córdoba / Manuel Murillo

La otra gran cita del mayo cordobés, reclamo nacional e internacional, son los Patios de Córdoba, cuyo festival se celebrará del 4 al 17 mayo, al igual que el Concurso de Rejas y Balcones. Y seis días después –un breve descanso-, llegará la Feria de Córdoba.

Estas son las fechas de las citas más importantes: