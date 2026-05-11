El Ayuntamiento de Córdoba adjudica a una empresa la apertura y el cierre de toldos en la Feria

El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado la apertura y el cierre de los toldos de la Feria de Córdoba a una empresa cordobesa. Este es el primer año que la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares apuesta por un sistema de sombras algo más ambicioso que lo que se había hecho hasta la fecha en el recinto ferial de El Arenal. La empresa que ha resultado encargada de esta tarea tendrá que desplegar las lonas durante el día y recogerlas durante la noche para permitir la ventilación de las calles entoldadas.

El Consistorio pagará por ello un importe de 11.600,00 euros, más 2.436,00 de IVA, es decir, un total de 14.036,00 euros y la empresa que ha resultado adjudicataria de este contrato es Producciones y Eventos Paso a Paso, con domicilio fiscal en Córdoba.

Instalación de toldos para la Feria 2026 / Manuel Murillo

La novedad de este año

Los toldos son una novedad en la Feria de Córdoba, que se celebrará del 22 al 30 de mayo. Ha sido la empresa Box Carpas XL la que ha estado encargada de la instalación de los mismos en el recinto ferial de El Arenal. La empresa malagueña comenzó la instalación del sistema a mediados del mes de abril tras resultar adjudicataria del contrato mixto de suministro y servicio de alquiler, montaje y desmontaje de las estructuras necesarias para el entoldado de las calles Guadalquivir y Enmedio del recinto ferial.

7.000 metros de sombras

El contrato se adjudicó por algo más de 120.000 euros e incluía, por un lado, el alquiler de las lonas y estructuras, que supondrá el 55% del total del contrato, y el montaje e instalación, con un 44%. En total, se han instalado toldos en 7.135 metros cuadrados del recinto. En la calle Guadalquivir la anchura tendrá 10 metros, mientras en la calle de Enmedio será de 8 metros.