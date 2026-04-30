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Ya hay número definitivo de casetas para la Feria de Córdoba 2026: serán 85 y llegarán hasta la zona de descanso

Tres entidades han conseguido hueco para instalar su caseta en el segundo plazo abierto por el Ayuntamiento

Imagen de archivo de ambiente un lunes de Feria en la caseta Salmorejo y Perejil.

Imagen de archivo de ambiente un lunes de Feria en la caseta Salmorejo y Perejil. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Feria de Córdoba 2026 contará con un total de 85 casetas. Es ya la cifra definitiva, aportada este jueves por el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, que ha dicho que en esta Feria se alcanza "el lleno absoluto", con dos casetas más que el año pasado y más espacio para las mismas. "Llegamos hasta la zona de descanso", ha apuntado Urbano, lo que para el concejal confirma el éxito de la convocatoria en esta edición.

En la Feria 2026, habrá casetas ya pegadas a la zona verde y ajardinada que hay justo enfrente de la caseta municipal, algo que, según Urbano, "no ocurría desde hace décadas". En concreto, esas dos casetas son Caseta de Lunares (de la Asociación Romaní de Córdoba) y La Sacristía (de la asociación Coso de los Tejares), que se instalarán justo enfrente del Rincón Cubano. En el segundo plazo abierto para solicitar espacio en El Arenal, también se sumó La Trabajadera, de la asociación cultural de tertulia cofrade de mismo nombre. Este 2026 además, y según el delegado de Fiestas, también por primera vez desde hace muchos años hay un casetero que se ha quedado sin hueco.

1.400 metros cuadrados más

Julián Urbano ha detallado que en esta edición de la Feria se ganan hasta 1.400 metros cuadrados más de ocupación de casetas que los que había el año pasado, llegando a un total de 46.650 metros. Para el concejal delegado de Tradiciones, todos estos datos confirman "el dinamismo de la fiesta, la implicación de los colectivos y el interés por ir creciendo año tras año". En definitiva, para Urbano, "Córdoba está en el mejor momento para realizar sus eventos de ciudad".

AJGonzález Córdoba Lunes de feria mayo salud arenal Primer premio a mejor caseta La Castañuela de madera

Imagen de archivo de ambiente en un lunes de Feria en la caseta La Castañuela. / A. J. GONZÁLEZ

No se puede olvidar que en la primera convocatoria para solicitar caseta, el número de montajes se quedó en 82, lo que iba a suponer la Feria con menor número de casetas de la historia. Hasta siete entidades se descolgaron del cartel al no estar de acuerdo, en su mayoría, con el sitio que les había tocado. Tras esto, el Ayuntamiento decidió abrir un segundo plazo para presentar solicitudes y se han recibido un total de cuatro. Tres han podido encontrar hueco, pero una se ha quedado fuera.

A juicio de Urbano, con estos datos definitivos "hemos eliminado" la "pesadez" que se había creado en torno al comentario de que "parecía que había menos casetas" -si se hubiera quedado el primer dato, sí que habrían sido menos que en 2025-.

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