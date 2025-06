El Ayuntamiento de Córdoba hace balance de la Feria: más público y la mirada puesta en la nueva ordenanza

La Feria de Nuestra Señora de la Salud 2025 ha llegado a su fin y lo ha hecho con más público, a pesar del calor sofocante que se ha registrado a lo largo de la semana. Por los datos de recogida de residuos y de billetes de Aucorsa el Ayuntamiento cree "que ha habido muchos más visitantes" este año, con algunos días y horas puntuales con más afluencia de público. Con esa idea, el Consistorio cordobés cierra una edición con la mirada puesta ya en las próximas mejoras del recinto ferial, como la siembra de árboles y el soterramiento eléctrico, y la aprobación de la nueva ordenanza, que vendrá, entre otras cosas, a disminuir la burocracia para montar una caseta.

El delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, junto a la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, y la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marian Aguilar, han hecho este lunes el balance de la fiesta de este año, en la que todo parece indicar que ha habido más visitantes que nunca y, en vista de ello, se hace necesario que las mejoras en el recinto ferial y en la ordenanza continúen, y a buen ritmo.

Mejoras en el recinto ferial

Julián Urbano ha recordado que este año, en octubre, se llevará a cabo la siembra de arbolado con la idea de generar más zonas de sombra y mitigar las altas temperaturas en el recinto ferial. Este trabajo debía estar hecho en esta edición de la Feria, pero se retrasó y se recomendó sembrar en octubre, con la promesa de dotar los ejemplares con un sistema de riego por goteo para que crezcan con mayor rapidez y tenerlos en dimensiones aptas en mayo de 2026. Queda pendiente la línea eléctrica, que se está negociando ya con Endesa para ultimar la cesión y que se pueda sacar a licitación. Urbano ha recordado que se hizo ya el soterramiento del sistema de saneamiento, que hace que ahora no se formen charcos cuando llueve.

Otro pendiente es la nueva ordenanza para la Feria de Córdoba. El primer borrador está hecho, ha informado el concejal, pero ahora lo debe consensuar con todos los actores que participan de la misma para añadir las mejoras que consideren. La idea del nuevo documento es que las bases sean definitivas para ahorrar trámites burocráticos anuales y así conceder permisos a los caseteros para varios años. El horizonte temporal, sin embargo, no está el año que viene, sino quizás ya para 2027 debido a los plazos administrativos que requiere.

Un 1,68% más de residuos

En otro orden de ideas, Isabel Albás ha ofrecido el balance definitivo de la recogida de residuos, que se salda con 427.000 kilos de basura, un 1,68% más que el año pasado. Por tipo de residuo, los trabajadores de Sadeco recogieron 266.080 kilos de envases 266.080 kilos, un 5,14% menos que en 2024, 72.080 kilos de vidrio (+18%) y 89.340 kilos de materia orgánica (+13%). En la zona del Balcón del Guadalquivir se recogió 35.060 kilos el jueves, tras el botellón.

Albás ha vuelto a incidir en la necesidad de contar con la colaboración ciudadana porque han detectado que "no utilizan los contenedores en el Balcón del Guadalquivir, que no solo cuenta con papeleras de aro, sino con contenedores, que estaban vacíos en la mañana del jueves". Para Albás "tenemos margen de mejora, somos capaces de poner tantos contenedores como hagan falta, no es complicado tirar la basura donde va y redunda en beneficio de todos los cordobeses".

Una Feria sin agresiones sexuales

En materia de Igualdad, Marian Aguilar ha asegurado que esta edición de la Feria se cierra sin incidentes graves. Así, hubo cuatro detenciones, los días 23, 28 y 29 de mayo, todas ellas por incumplimiento de órdenes de alejamiento y lesiones menores. "Nos hemos enfrentado a una edición con cero agresiones sexuales", ha incidido mientras ha hecho una valoración muy positiva de la campaña Diviértete desde el respeto, muy presente en la Feria, y con el compromiso de 39 casetas que son puntos violeta. Para la delegada de Igualdad, "tenemos que seguir trabajando y aunando esfuerzos", por lo que esta campaña se va a reforzar todavía más de cara al año que viene.

Desmontaje de atracciones en la Feria de Córdoba, este domingo. / A. J. González

Mejorar el Mayo Cordobés

El delegado de Fiestas, Julián Urbano, ha aprovechado la ocasión para recordar las iniciativas puestas en marcha en todas las citas del Mayo Cordobés de este año, empezando con el Día del Caballo el jueves de Feria y aumento considerable del número de caballos y carruajes, una iniciativa que se reforzará el año que viene la atención a las asociaciones ecuestres. También ha mencionado la portada nueva que da al parking de pago del recinto ferial, con carteles informativos y mayor iluminación para el tránsito hasta el puente de la autovía.

Sobre los resultados del chat de IA puesto en marcha en esta edición para consultas por WhatsApp, fue usado por 11.500 usuarios y más del 80% realizaban preguntas varias veces. Lo que más se consultó el primer día fue sobre el alumbrado, los horarios de eventos o conciertos, dudas acerca del transporte y ubicación de determinadas casetas.

Asimismo, ha informado de que las macetas que se han inaugurado este año en la portada de la Feria ya forman parte de la ciudad, un photocall en la ciudad. Están repartidas entre la puerta del Ayuntamiento, Las Tendillas, el Alcázar, Gran Capitán, Torre de la Malmuerta, Puerta del Puente, El Vial y el Jardín de Orive.

Sobre el resto de citas, el delegado de Fiestas ha destacado la inversión en materia de seguridad y limpieza en las Cruces de Mayo, donde "hemos erradicado el botellón que tanto daño nos hizo en ediciones pasadas con un plan diseñado para disfrutar sin alterar la tradición", lo que ha dejado al Ayuntamiento "satisfecho" con el trabajo realizado. Los Patios cerraron con un millón de visitas y "una floración al 100%", lo que zanja, por ahora, el debate sobre la idoneidad de la fecha de esta fiesta, porque "hemos visto que la naturaleza es caprichosa y la fecha no está puesta al azar". El concejal ha recordado que se ha retomado este año la categoría de Patios Conventuales, "con resultados asombrosos", y que se ha aumentado algunos premios de accésit.