El calor reduce la caja de los caseteros y apunta el gran desafío de la Feria de Córdoba

Había muchas ganas de Feria en Córdoba «hasta que llegó el calor». La Feria de Mayo de 2025 ha sido, sin lugar a dudas, una de las más calurosas de la historia. Aunque las altas temperaturas son un clásico de esta cita del mayo festivo, acudir al recinto ferial con más de 40 grados es un reto al que se han enfrentado miles de cordobeses esta Feria, que según el presidente de la Asociación de Casetas Populares, Alfonso Rosero, se ha dividido en dos, «hasta el miércoles, cuando el calor era soportable y la gente ha venido masivamente a disfrutar, y a partir del jueves, con avisos meteorológicos y previsiones diarias de máximas de 39 y 40 en el Aeropuerto, que han dado al traste con ese entusiasmo y ha reducido «hasta en un 20% los ingresos de muchos caseteros, algunos de los cuales no van a recuperar la inversión».

Ese es el balance de las casetas populares, que consideran que el calor es una de las cuestiones más importantes a las que se enfrenta esta feria y urgen a aplicar las medidas consensuadas en el dictamen y a repensar el modelo para buscar soluciones. El presidente de la Asociación de Casetas Tradicionales, Javier González, fue más prudente en su valoración porque «de momento, no tengo datos con los que cifrar el impacto del calor», si bien en una primera impresión estimó que «en los primeros días y, en especial, el primer fin de semana, podríamos hablar de una afluencia mayor a la del año pasado». En lo que ha coincidido con Rosero es en la importancia de aplicar las medidas recogidas en el dictamen de feria, empezando por el aumento de las sombras como medida clave y pensar en «otras soluciones frente al calor, como podría ser entoldar el puente de Miraflores, para que cruzarlo a ciertas horas y dadas las altas temperaturas, no sea una odisea para muchos visitantes».

También ha sugerido estudiar opciones relacionadas con el transporte público «porque en las horas punta, tanto los autobuses como el número de taxis resulta insuficiente para el volumen de pasajeros» y actuar sobre el albero, «que este año se ha convertido en un auténtico polvero». González ha valorado positivamente «que el modelo de caseta tradicional se extienda en la feria, algo que nos produce especial satisfacción» y que contrasta «con modalidades como las discocasetas, que desde fuera no suponen un problema porque guardan la estética, pero el volumen del ruido es muy superior al que cabría esperar» o la implantación de casetas comedores «en las calles principales por parte de restaurantes que no pagan las tasas que deberían porque compran el derecho a entidades que ya no montan caseta en la feria, descuidando los mínimos exigibles en decoración, portada y demás». En su opinión, «la redacción de las nuevas ordenanzas de Feria es un buen momento para actuar en este sentido porque la imagen que se da de la Feria es terrible».

Una mujer vestida de gitana se fotografía junto a un reloj urbano que marca 42 grados, en Córdoba, hace pocos días. / A. J. González

El concejal de Ferias y Festejos del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, hacía un balance mucho más positivo en todos los sentidos, insistiendo en cuanto al calor en que «en el mes de octubre se procederá a plantar más de 160 árboles en el recinto ferial, con un sistema que permitirá acelerar su crecimiento». Obviando que los árboles deberían haber estado plantados este año, puso el acento «sin datos numéricos» en la «espectacular afluencia registrada esta Feria» y en la seguridad, ya que «apenas ha habido incidencias y las que ha habido son de escasa gravedad». El concejal ha restado importancia a la incidencia en las atracciones, "ya que el procedimiento está perfectamente regulado y todas las revisiones se han cumplido a rajatabla, lo cual no impide que pueda haber alguna incidencia puntual". Según Urbano, «los caseteros están muy contentos y nos han felicitado por el magnífico trabajo desarrollado en la Feria en cuanto a organización y coordinación durante y previa a la feria».

Tras apuntar el éxito del uso de la inteligencia artificial para informar a los usuarios sobre líneas de autobús, actuaciones en las casetas, horarios y demás, reconoció que ha tomado nota de todas las sugerencias recopiladas en estos días «y hay más de 150 apreciaciones de mejora relacionadas con la atención a los caballos organización de casetas o seguridad que se tendrán muy en cuenta para la próxima edición». En relación con el botellón, Urbano ha explicado que "hay que seguir machacando con campañas de concienciación y civismo para el uso de papeleras y contenedores", si bien destacó que "Sadeco dejó toda la zona limpia al día siguiente en tiempo récord".

El abanico ha sido un buen aliado en esta feria. / A. J. GONZÁLEZ

Uno de los colectivos más críticos con la Feria ha sido el Consejo del Movimiento Ciudadano, cuyo presidente, Juan Andrés de Gracia, ha hablado de «estancamiento del modelo» y de la «falta de control municipal de lo que se mueve en la Feria». En su opinión, «hay terror al vacío, a que queden huecos sin ocupar" y se ha convertido la seguridad en la cuestión central, "con lo que solo se espera que si no hay ningún suceso especial y hay mucha gente, la Feria es un éxito, aunque esté muy mercantilizada y no haya ningún cambio más allá de los ocho macetones de la portada". En este sentido, valoró que "el Ayuntamiento no tiene control de la Feria porque las bases dicen una cosa y la realidad va por otra, ya que las bases están superadas y tampoco se está aplicando las medidas consensuadas en el dictamen". En relación con las casetas, apunta que "está proliferando un tipo de macrocaseta con tres o cuatro ambientes diferentes, sobre todo en la calle Guadalquivir, que no está recogido en las bases y que puede tener implicaciones porque se da la licencia a una entidad y el negocio lo llevan varias".

Según el análisis del Movimiento Ciudadano, "las casetas restaurante se han vuelto a instalar en el recinto ferial sin pagar las tasas correspondientes" a diferencia de unas 14 casetas jóvenes que sí se han declarado como tal y han abonado sus tasas, "aunque en total, hemos contado hasta 50 discocasetas". Según de Gracia, "el calor "ha puesto en evidencia que tenemos un recinto ferial deficitario, que necesita zonas pavimentadas, más acerado, zonas de agua, arboleda... ya que los que han ido a determinadas horas solo podían estar dentro de una caseta porque fuera no se podía estar". También ha criticado el "estancamiento" de la Caseta Municipal, "un modelo de caseta muy amplio en el que no se puede poner aire acondicionado que debería analizarse para que esté adaptada a las nuevas necesidades". Por último, el CMC propone la creación de un comisionado de feria que "piense en la organización de esta fiesta todo el año y no un mes o dos antes de que empiece". Por último, ha recordado que las subvenciones de 2024 para montaje de las casetas aún no se han adjudicado "y mucho menos se han cobrado".