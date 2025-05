Así se trabaja en la Feria de Córdoba: "Es lo que más disfruto"

Todo el mundo va a la Feria de Córdobaa divertirse. ¿Todos? Realmente, no. Son muchos quienes deben acudir a diario precisamente para hacer que los demás se divierten. Y no son pocos, son legión. Hablamos de los trabajadores de la Feria, que incluyen casi todas las profesiones que existen en una ciudad: policías, bomberos, sanitarios, cocineros, camareros, limpiadores, cocheros, taxistas... se cuentan por miles, y no es una exageración.

En una caseta típica trabajan por turnos cada día entre 50 y 60 personas, explica Fernando, encargado del día a día en La Prensa, que prácticamente está operativa las 24 horas. "No es sólo el tiempo en que la caseta está abierta, antes hay que atender a los proveedores y cuando acaba el día hay que limpiar y demás", sostiene. "No son sólo los ocho días aquí, esto lleva un antes, un durante y un después, y se hace duro", afirma.

La Prensa, por ejemplo, está operativa desde la una del mediodía hasta las cinco de la mañana. Pero después hay que limpiar, preparar la caseta para el día siguiente, hacer cuentas... es un trabajo de casi 24 horas para el que se necesita un pequeño ejército. Y así con todas las casetas más todo lo que requiere mantener en condiciones el recinto ferial.

Un venenciador veterano

Rafa es un veterano en esto de las ferias. Es un venenciador morilense muy reclamado que pasa la mayor parte de la Feria sirviendo vino de Montilla-Moriles a quienes disfrutan en estos días. Lleva 30 años haciéndolo y no ha perdido ni un ápice de su entusiasmo. "Llevo 30 años desde que empecé a trabajar en las ferias y mi ilusión es mantener esta tradición viva". Consigue además atraer a los jóvenes hacia un producto tan cordobés como el Montilla-Moriles. ¿Cómo? Dedicando una atención personalizada, porque eso es el arte de la venencia. Sirve cientos de copas, pero "con las ganas que le pongo capto a nuevos consumidores y se crean nuevas tendencias". No le pesa la Feria: "Es lo que más disfruto, es una pasión que vivo con muchas ganas, como si fuera el primer día".

Una camarera en la caseta La Prensa. / A. J. González

Manuel Pablo es el gerente de la caseta Los Tejares y tampoco le pesa trabajar en la Feria, aunque lleva tres años en este negocio. "Ver a la gente disfrutar es también la alegría nuestra y ver nuestra caseta llena y ambientada es alegría para nosotros". A eso añade que "tenemos un buen equipo y las cosas salen bien, lo cual es más alegría aún". Su objetivo no es otro que "tener la caseta a gusto de todos para que el año que viene repitan".