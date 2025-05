-Hamburguesas Uranga es un clásico de la Feria de Córdoba. ¿Cuánto tiempo llevan viniendo aquí?

-Pues 49 años, cuando aún se hacía en La Victoria. Recuerdo que teníamos un carrito de 2x1. Había únicamente seis cacharritos para mayores, ocho infantiles, once casetas, dos tómbolas, dos coches de choque y dos puestos de comida. Nada comparado con lo de ahora.

-Es usted el decano de la Feria, entonces.

-(Ríe) Si no lo soy, ¡por ahí debe andar! He mamado esta feria desde que tengo uso de razón.

-¿En qué ha cambiado la Feria en este medio siglo? ¿Ha ido a mejor?

-Me gustaba más la antigua. Era todo más recogido y cercano, ahora todo se ha expandido mucho. Además, creo que ha perdido parte de su identidad. Antes las casetas eran de los cordobeses; en muchos casos, ya no es así.

-Y el negocio también habrá cambiado.

-Como le he dicho, la familia de mi mujer empezó con un carrito pequeño y mire ahora (abre los brazos para señalar al gran camión desde el que habla). Además, antes los clientes más jóvenes venían acompañados de sus padres; ahora la mayoría de los chicos vienen solos.

"Me gustaba más la antigua Feria de Córdoba. Era todo más recogido y cercano"

-Lo que sí se mantiene es su famosísima sintonía.

-¡Sí! Tiene más de cuarenta años.

-Casi tantos como usted en el negocio.

-Yo tuve claro desde primera hora que esta era mi vida. He nacido en la feria.

Fernando Bañuls, frente a su puesto en El Arenal. / A. J. González

-¿Qué es lo que más le gusta de esa vida?

-La constancia en la no constancia. Me explico: sabemos que todos los días abrimos y cerramos, pero no sabemos cuándo lo vamos a hacer ni qué va a pasar durante el día. Eso me encanta (dice mientras golpea la barra con energía).

-Más que gustarle, le engancha.

-Muchísimo.

-¿Qué caracteriza a Uranga?

-Nosotros estamos presentes en casi todo el país, pero creo que somos reconocidos por la calidad de nuestros productos y nuestro bagaje. Me puedo permitir subir un poco más los precios precisamente por eso, y la gente lo valora.

-¿Alguna anécdota en la Feria de Córdoba?

-(Piensa) No sabría qué decirle, tengo muchos recuerdos bonitos. Lo que sí, relacionado con lo anterior, es que me emociona cuando vienen personas a presentarme a sus nietos y a comer. Significa que, de una manera u otra, hemos trascendido.

-¿Entiende la vida sin la feria?

-En absoluto.

Suscríbete para seguir leyendo