Rafael Cañadilla, 'speaker' en la Feria: «He sido camarero, albañil... pero siempre he vuelto a la tómbola»

-Otro perrito piloto. Estoy hablando con la voz más famosa de la Feria...

-(Ríe) Bueno, tampoco es eso. Hay muchos compañeros veteranos que también lo hacen muy bien. Esto va por gustos.

-De lo que no cabe duda es de que es una de las más reconocidas. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Feria?

-¡Toda la vida! Mis abuelos ya eran feriantes y tenían una tómbola. De donde yo vengo, Aguilar de la Frontera, hay mucha tradición de feriantes, y yo me he criado aquí. También he trabajado de albañil, he sido camarero, he recogido aceitunas... pero siempre he terminado regresando al bingo.

-¿Cuánto tiempo lleva yendo a la Feria de Córdoba?

-Ininterrumpidamente, una década o algo más.

-Me ha dicho que el negocio le viene de familia, así que imagino que pronto empezaría a cantar bingos y a animar a la gente...

-(Ríe) Sí. Mi padre era el 'speaker', pero yo, con siete años, ya enchufaba el equipo y me ponía con el micro detrás de él porque me daba vergüenza. Luego repartía los cartones, y con 16 o 17 años comencé a hacer de 19.00 a medianoche con mi padre. Él se ponía cuando más público había y luego le relevaba yo. Con 18 ya hacía las noches enteras, y después él estaba conmigo, pero ya no hablaba tanto. Estaba más de soporte.

Imagen de la tómbola Cañadilla. / Víctor Castro

-Es por la noche cuando más gente juega, entiendo.

-Sí, sin ninguna duda.

-Imagino que aprendió de él, fundamentalmente.

-Por supuesto. Él es muy carnavalero y dicharachero. He aprendido mucho de él. Hay muchos tipos de 'speakers', e igualmente he aprendido de otros también, como mi primo, mi tío y otras voces. Intento también quedarme con algo del que está enfrente tuya.

-¿Qué se necesita para ser un buen 'speaker'?

-Fundamentalmente, tener una voz bonita. También es clave no ser una persona sosa, tener algo de gracia hablando, saber improvisar y contar con diferentes recursos.

-¿Cuánto tiempo está cantando desde su puesto?

-Depende del día. Por ejemplo, el sábado estuve desde las 15:00 hasta las 5:30, casi todo el rato. Únicamente mi prima me relevó durante dos horas, aproximadamente.

-Madre mía, se tiene que cuidar la voz bien entonces.

-Bueno, no uso nada especial: caramelos de miel, beber mucha agua templada y hablar muy poco cuando no estoy trabajando. Eso sí, aquí en El Arenal el polvo es horrible para la garganta.

-Le oigo hablar y denota pasión. ¿Es feliz con su trabajo?

-Sí, claro. Si no, no lo haría. He estado fuera de este mundillo y he vuelto. Todos los trabajos tienen sus partes complicadas, pero de este me gusta que no es rutinario; ningún día es igual al anterior.

-Una de las mejores cosas tiene que ser repartir un premio. ¿Alguna anécdota que recuerde?

-¡Muchas! Recuerdo especialmente a una mujer saltar y gritar que le había tocado el bingo. Estaba fuera de sí y empezó a preguntar qué le había tocado. Yo no podía parar de reírme: ¡no sabía que estábamos en la rifa de la televisión! Como esas tengo muchas. La gente juega por la ilusión de ganar, le da igual el premio.

