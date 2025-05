Decorar las casetas de la Feria de Córdoba, un arte cada vez más conseguido

Decorar las casetas de la Feria de Córdoba ya no es, en muchos casos, una tarea que se deje para última hora y que se solventa con cuatro farolillos y unas macetas. Cada vez son más las casetas, especialmente las tradicionales, que cuidan al detalle el interiorismo y contratan para ello a especialistas.

El mejor ejemplo es sin duda la caseta del Círculo de la Amistad, que se ha llevado los premios a la mejor caseta tanto del Ayuntamiento como la Asociación de Casetas Tradicionales. Nada más entrar recibe al visitante un espacio fresco que recuerda a un patio cordobés, con un techado de paja. Dentro la instalación se divide en cuatro ambientes, como explica el decorador Antonio Baena, que lleva 40 años encargado del interiorismo del Círculo.

"Normalmente las casetas tienen que parecer lo que son, algo efímero que durante una semana vistes y adornas para recibir a tus amigos. Yo lo que he estado haciendo estos años es basarme en una idea ir ampliándola. Empecé con plantas y ahora lo que tenemos es una caseta muy luminosa, y eso es lo que debe ser una caseta", explica Baena.

Otra caseta premiada por ACT de entre las que no pertenecen al colectivo es Al Alimón. Una de sus socias fundadoras, Esperanza Romero, apunta que la decoración "tiene un trabajo importante porque no queremos perder la esencia y convertir la Feria en una discoteca o casetas de comida que no tienen ninguna solera". Les ha costado tres semanas "a tope" porque "esto es como montar un restaurante en poco tiempo", para lo que han contratado a profesionales del sector.

Caseta de La Prensa. / A. J. González

Hay también casetas con diseños singulares, como el que tiene La Prensa, en donde priman las palmeras. Fernando, el encargado señala que "nuestra caseta tiene un sello peculiar e intentamos darle un poco de frescor con las palmeras". Cada año aportan elementos nuevos, asegura, "sobre todo con decoración vegetal además de los farolillos".