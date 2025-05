El comité de empresa de Aucorsa y Hacemos piden más buses para la Feria de Córdoba

El comité de empresa de Aucorsa ha informado de "la falta total y absoluta de autobuses en nuestra flota para poder prestar un servicio de calidad" durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2025. Según asegura, este año "no sólo no se han incorporado vehículos nuevos a la flota", si no que los que ya existen cada vez son más propensos a averías.

La cantidad de personas a transportar al recitno ferial de El Arenal es cada año mayor, sin embargo, el comité de empresa asegura que "no se hace nada" para solventar la situación de falta de autobuses durante esta semana y que "cada año pasa a ser más insostenible por mucho que se empeñe en blanquear su gestión presumiendo de su intento de seguir mejorando el transporte público".

Inversiones

Para ellos, hace falta una inversión en flota "de manera inmediata" para minimizar en la medida de lo posible esta situación que a los propios trabajadores de la entidad "nos da verdadera vergüenza la forma en la que tenemos que trasladar a nuestros usuarios, dando cada día y cada Feria que pasa más del 100% de nosotros". Por todo ello, han exigido al Ayuntamiento un plan de choque inmediato "que garantice la compra de los buses necesarios para renovar los que lo necesitan, así como la compra apremiante para incrementar en número suficiente la flota a las necesidades reales de nuestra ciudad".

El ejemplo, aseguran, "lo tenemos esta semana de Feria, donde muy a nuestro pesar y aún estando disponibles para hacerlo incluso más allá de nuestras posibilidades, los trabajadores vemos como somos incapaces de absorber la demanda para que nuestros vecinos puedan usar sus autobuses con las garantías que se merecen por esta falta sistemática de vehículos que se está volviendo insostenible en el tiempo". Responsabilizan de la situación directamente al alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Un servicio "precario"

Asimismo, Hacemos Córdoba se suma a las críticas del comité de empresa de Aucorsa por el "servicio precario" durante la Feria y plantea una prueba piloto de gratuidad del servicio durante estos días. La coalición de izquierdas se suma a estas críticas, y denuncia la “falta total de previsión y la nula apuesta” del equipo de gobierno de José María Bellido "por una empresa municipal que sufre un abandono estructural desde su llegada al Ayuntamiento".

Hacemos Córdoba exige al gobierno municipal que, de forma inmediata, se adopten medidas para reforzar el servicio, incorporar nuevos autobuses y ampliar la plantilla. Asimismo, plantea la necesidad de garantizar que las barriadas periféricas puedan contar con una oferta de transporte en igualdad de condiciones que el resto de la ciudad.