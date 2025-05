El Arenal vive un mediodía sin prisas en el martes de Feria de Córdoba

A la Feria hay que ir a su hora. A la que sea, a la que a cada cual mejor le convenga. Hay quien prefiere aprovechar bien el mediodía, almorzar a una hora decente y tocar retirada al comienzo de la tarde. Otros, y son muchos, optan por llegar alimentados al Arenal. Y están, por supuesto, los más tardones, que llegan cuando refresca para el tardeo y lo que se tercie después.

Para todos ellos hay una regla básica: los horarios de la Feria son, como los de los trabajos modernos y los funcionarios, flexibles. La norma no es más que un eufemismo para señalar que cuando hay fiesta, no puede haber prisa ni exigencias con el reloj. Nada cumple con el minutero en la Feria, salvo el alumbrado y lo que dura un paseo en los cacharritos, que eso sí está bien tasado. Un científico desmelenado sentó cátedra hace más de un siglo: el tiempo es relativo. Mentira. Eso será en otra galaxia o en algún punto más allá del límite de Planck, sitios a los que jamás iremos ni quien esto escribe ni quien lo lee. Ni falta que hace, habiendo feria. En la Feria de Córdoba, el tiempo es el que es -valga la perogrullada-, y si lo pierdes no hay forma de recuperarlo.

Comidas

Por eso, no importa que las citas o los actos se retrasen. Quien va a la Feria ya sabe cómo funciona esto y aprovecha ese tiempo para departir, conversar, tomarse el aperitivo o echar un baile. Lo peor que puede pasar es tener que soportar la monserga de quien paga la comida; doloroso pero soportable, al menos si uno está en buena compaña. Es aconsejable no ser un cagaprisas. La urgencia sirve para los delincuentes y los malos toreros; la puntualidad exquisita, para los británicos y las loterías.

Baile en un concierto en una caseta de la Feria de Córdoba, este martes. / Manuel Murillo

"He quedado con unos colegas en esta caseta", explicaba el joven David este martes al mediodía. ¿Así, sin hora? "Sí, ya vendrán, siempre solemos vernos aquí y luego ya vemos lo que hacemos. ¡No hay prisa!". La Feria de Córdoba es larga, y cada día puede serlo también si se aprovecha el tiempo.

Almuerzo en la Feria de Córdoba, este martes. / Manuel Murillo

No solo para jóvenes

Que nadie se llame a engaño: el espíritu feriado no es exclusivo de los jóvenes. No parecían tener agobios ni premura los 200 comensales que disfrutaron del ágape del Ayuntamiento a los mayores y sus asociaciones, celebrado en El Consistorio, la caseta cerrada del recinto municipal. Allí se multiplicó el concejal Julián Urbano, responsable de Festejos, quien apenas unos minutos antes estaba recogiendo un premio en otra caseta. Fuera, pero en la misma instalación municipal, disfrutaban como el que más otros tantos feriantes de la asociación Fepamic.

Un caballo bebe agua en un abrevadero en la Feria de Córdoba, este martes. / Manuel Murillo

La caseta municipal es probablemente el recinto con una programación festiva más variada de todo el Arenal. Para este martes, estaba prevista la segunda jornada del Retablo de Baile, con la actuación de las academias de Antonio Alcázar, Nanes Luna y Jorge del Pino. Era, según el programa, a partir de las 14.30 horas, momento en el que en la caseta municipal no había asomo de retablos ni de bailes. Lo dicho, no hay que tener prisa en la Feria de Córdoba.