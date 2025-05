La Feria de Córdoba, camino de un nuevo récord de asistencia

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno, Ana López, han ofrecido este lunes el primer balance conjunto en materia de seguridad de esta Feria de Nuestra Señora de la Salud 2025, en el que destacan que se está desarrollando como es habitual, con algunos incidentes leves gracias al propio dispositivo de seguridad y también a la actitud de "convivencia y control" que están teniendo los cordobeses. Asimismo, todo parece indicar que va camino de un nuevo récord de asistencia, según los primeros datos que arroja el transporte público.

Así, el alcalde ha señalado que todo apunta que este año va a volver a ser una Feria de récord en cuanto a afluencia de personas. Según el primer avance de datos del transporte público, el viernes la cantidad de personas que utilizó Aucorsa para llegar y volver del recinto ferial ha aumentado más de un 9% respecto al año pasado, que ya fue el año de récord. El sábado se repitió la situación, con un aumento del 5%.

Efectivos de Policía Nacional y Local en la Feria de Córdoba. / A. J. González

Para Bellido estos datos indican "que nosotros cada año intentamos seguir mejorando el transporte público para atender a más personas, pero sobre todo nos indica que la Feria sigue creciendo cada año", especialmente en estos primeros días, el primer fin de semana, en una tendencia que empezó el año pasado, donde esos primeros días fueron los más fuertes, y parece que la tendencia no se ha cogido en este año.

A pesar de ser una Feria de Córdoba de récord en asistencia "se está desarrollando con absoluta normalidad y es buen síntoma", destaca el regidor, primero de que "el trabajo se hace bien y que podemos disfrutarla con tranquilidad y con seguridad", y también habla sobre el comportamiento ciudadano.

Tres detenciones y 156 identificados

Hasta ahora, el dispositivo de seguridad ha llevado a cabo tres detenciones, 156 identificados y 56 actuaciones, todo "dentro de la normalidad" en estos días, según la subdelegada del Gobierno.

Está siendo una fiesta que, hasta ahora, "está ocurriendo dentro de la normalidad, con las incidencias habituales", ha agregado el alcalde, tomando en cuenta el tamaño del recinto, "donde pasan miles y miles y miles de personas", lo que hace que, evidentemente, ocurran accidentes y se den incidentes y "algunos problemas" donde deben actuar los Cuerpos de Seguridad del Estado. Hasta ahora, sin embargo, todas han sido de carácter leve. "No tenemos que lamentar ningún incidente grave, ni ninguna cuestión que haya salido de lo que es habitual, no voy a decir normal, pero sí habitual que suceda en una Feria", ha agregado Bellido. La subdelegada ha pedido "prudencia a toda la gente y "responsabilidad para pasarlo bien, pero controlándose, lógicamente".

En este sentido, José María Bellido ha destacado "la convivencia y el control que la gente está ejerciendo sobre su propia presencia en la Feria, el civismo con el que se están comportando la mayoría". También, como no podía ser de otra manera, dio gracias al dispositivo conjunto de vigilancia y seguridad donde están trabajando Policía Local, Policía Nacional, Policía Autonómica, Guardia Civil, que está llevando los controles en carreteras de alcohol y droga con 80 puestos, Protección Civil y Cruz Roja.

Incidente en una atracción

Según han dado a conocer, sobre el accidente que tuvo un niño el fin de semana en una de las atracciones, se comprobó por parte de los servicios técnicos la atracción y estaba todo correcto, con lo cual se volvió a abrir y todo parece indicar que el problema "no era de funcionamiento de la atracción, sino o de control de acceso o de aseguramiento en el momento en que se puso en marcha, que fue lo que provocó el accidente". Sin embargo, la atracción se clausuró, se revisó por parte de los estudios de ingeniería y se comprobó que estaba funcionando correctamente, y por tanto se pudo reabrir. El alcalde y la subdelegada esperan "que no vuelvan a reproducirse accidentes de este tipo, y gracias a Dios no fue nada grave, porque el chaval no tuvo ni que ser ingresado, ni llevado a un hospital, sino que fueron contusiones leves y heridas leves, pero esperemos que no se repita".