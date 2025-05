Determinar cuánto cuesta comer y beber en la Feria de Córdoba es complicado. Hay casetas de todas las variedades posibles y cada una tiene una carta que, si bien es similar en contenido, no lo es tanto en precio. Los caseteros ya habían avisado que montar este año la caseta era más caro que el año pasado, lo que iba a repercutir en los precios.

Comer

Elegir dónde comer en la Feria supondrá que la cartera sufra más o menos. Hay platos que están prácticamente en todas ellas. El plato de jamón, por ejemplo, es uno de los obligatorios de las cartas y puede costar desde 23 euros uno de Covap hasta 20. De 20 euros, eso es así, el plato de jamón no va a bajar, a no ser que no sea de la mejor calidad. Junto al jamón, otro clásico de los entrantes es el queso. Una ración de queso en la Feria cuesta este año entre 12 y 18 euros si es de mucha categoría. El otro clásico para abrir boca, el salmorejo, está entre 8 y 12 euros y aquí entra en juego el tipo de aceite con el que se ha elaborado o la calidad del jamón que se le echa.

Corte de jamón en una caseta. / Manuel Murillo

Como platos más contundentes destaca siempre el flamenquín, que no falta prácticamente en ninguna caseta. Aquí las diferencias son destacadas, pues hay casetas con el flamenquín a 10 euros y otras donde puede llegar a los 14. También es típica la tortilla de patatas, que no suele subir de los 12 euros, el precio medio de la mayoría de casetas y quizá el plato más homogéneo en tema precios.

Beber

En cuanto a la bebida, también hay bastante diferencia entre una caseta y otra, diferencia que se agranda dependiendo de si la caseta es más familiar o más tipo discoteca. La cerveza, uno de las bebidas más consumidas en Feria, tiene un precio medio de 2,5 euros el vaso de 33 centilitros, si se prefiere maceta, ese precio se va hasta los 3,50 o incluso hasta los 4 euros si es en vaso de cristal. Y es que el vaso de cristal se paga. En las casetas donde los hay, combinados suelen costar más caros. Hay cubatas desde 6 euros, pero en pocos sitios, porque el precio más predominante es el de 8 euros si se elige alcohol no nacional.

La media de un vaso de cerveza en la Feria es de 2,5 euros, aunque si es maceta puede llegar a costar 4. / Víctor Castro

En cuanto a la jarra de rebujito, en pocos sitios se encontrará a 10 euros y en bastantes las hay ya a 13 o 14 euros. La botella de fino está en una media de 8 euros y la de Pilycrim llega a los 13. Ojo, que hay casetas donde se venden botellas de Moët & Chandon por las que llegan a cobrar hasta 150 euros. En cuanto a bebidas sin alcohol, la botella de agua cuesta entre 1,50 y 2 euros y los refrescos se sitúan entre los 2 y los 3 euros.