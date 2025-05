Una Feria de Córdoba para todo el mundo: así se aplican en El Arenal las medidas de accesibilidad

La Feria de Córdoba arranca este viernes 23 de mayo a las 22.00 horas con el encendido del alumbrado. Casetas, cacharritos, paseo de caballos… el recinto ferial de El Arenal se transforma en una pequeña ciudad donde disfrutar de la última fiesta de mayo. Sin embargo, el recinto no es perfecto, como tampoco lo son algunas casetas o ciertas atracciones. Para que nadie se quede fuera de la diversión, desde hace años se vienen aplicando medidas de accesibilidad en el recinto, de forma que todas las personas, sean cuales sean sus capacidades, puedan ir a la Feria y vivir a fondo la fiesta. Para este año se han incrementado esas medidas de accesibilidad y aquí te las contamos todas.

Personas con discapacidad visual

Este año, se ha introducido un código Navilens en toda la publicidad de la Feria para que personas con discapacidad visual o baja visión puedan acceder a información básica sobre la misma. El código tiene además utilidad turística ya que traduce dicha información a 34 idiomas descargando la aplicación NavilensGo. Además, en la calle del Potro, dentro del recinto de El Arenal, existe una zona con pavimento podotáctil direccional para que aquellas personas que usen bastón blanco (o blanco y rojo) puedan desplazarse con seguridad a lo largo de toda la calle.

Ejemplo de código Navilens, en este caso, en una parada de taxis. / MANUEL MURILLO

Personas con movilidad reducida

Aparcamientos

Se habilitarán dos zonas de estacionamiento reservadas y señalizadas con vigilancia junto a la Ciudad del Feriante (próxima al estadio de fútbol), y otra a espaldas del estadio, de carácter gratuito, destinada a vehículos de personas con discapacidad poseedoras de la tarjeta azul de estacionamiento. La entrada a ambas zonas se realiza a través de la calle José Ramón García (https://maps.app.goo.gl/rFFvZA1iPCUSdLhA9). Del mismo modo existirá un aparcamiento público de pago al otro lado de la autovía A-4 que dispondrá igualmente de plazas específicas para personas con movilidad reducida.

Indicaciones del aparcamiento de Feria que está al otro lado de la autovía. / A. J. GONZÁLEZ

Casetas

Las casetas deberán disponer de rampa de acceso en la entrada, tramo de barra baja y aseo adaptado para que sean accesibles a personas usuarias de silla de ruedas, de acuerdo con lo establecido en las bases que regulan su instalación y uso.

Aseos

Además de los adaptados dentro de las casetas, habrá dos más fijos practicables junto a la calle del Infierno (en los que las personas usuarias de sillas de ruedas pueden necesitar apoyo puntual para el acceso) con un servicio de limpieza específico continuo , uno para hombres (a la altura de calle Tendillas: maps.app.goo.gl/vVvgT16yi24k3bro6) y otro para mujeres (a la altura de calle Puente Romano: https://maps.app.goo.gl/mz6nUdkJspvj2iqt5).

Aseos adaptados en la calle del Infierno. / Manuel Murillo

Hay otros cuatro otros portátiles practicables para hombres y mujeres, tres a lo largo de la calle Guadalquivir (en la intersección con la c/ Medina Azahara https://maps.app.goo.gl/w9u2o6PVDorDVKHXA), la c/ Corredera (https://maps.app.goo.gl/CA8ZG9tTX872RK1e6) , la c/ Alcázar (https://maps.app.goo.gl/vca7cLG6VWAnywAk8) , la c/ Judería (https://maps.app.goo.gl/qUoZ4UNC3ryUH82AA) y otro junto al punto de información tras la portada (https://maps.app.goo.gl/tHdRir1miJ2frNYV6).

Asimismo existirá otro totalmente accesible frente a la Caseta Municipal que incluye un módulo para personas ostomizadas: https://maps.app.goo.gl/oKRRSQ9QoWXeNmWv7. A todos ellos se suman otros cinco de Sadeco instalados por el recinto.

Tren neumático Los tres trenes neumáticos cuyas paradas se encuentran tras la portada de la Feria (maps.app.goo.gl/Aev1NjgSCXPNCsJ1A) y frente a la Caseta Municipal (maps.app.goo.gl/Pzfy8hZA5swzZzBw8) dispondrán de dos plazas cada uno para personas usuarias de silla de ruedas. Si alguna entidad de personas con discapacidad desea reservar un viaje en el tren neumático deberá enviar un correo electrónico a candida.soria@ayuncordoba.es

Parte de baja rebajada en una caseta. / Manuel Murillo

Para personas sordas o con discapacidad auditiva

Se establecerá un servicio de videointerpretación en Lengua de Signos Española en el Puesto de Socorro de Cruz Roja (https://maps.app.goo.gl/jQocRT2ib5AATN1k6) a través del sistema SVisual. El mismo sistema se instalará en las tabletas del Voluntariado de Protección Civil para ser usadas por personas sordas en caso de necesidad. Este año como novedad se instalará un bucle magnético individual para personas usuarias de audífonos o con implante coclear también en el Puesto de Socorro de Cruz Roja.

Imagen de archivo del puesto de la Cruz Roja en la Feria de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Para personas con trastorno del espectro autista (TEA)

Se limitará o eliminará el volumen del hilo musical en la calle del Infierno los siguientes días y horas para que niños y niñas con trastornos del espectro autista puedan disfrutar con de las atracciones junto a sus familias:

• Lunes 26 de mayo de 16:00 ha 21:00 h.

• Martes 27 de mayo de 16:00 ha 21:00 h.

Calle del Infierno, durante la pasada edición de la Feria. / A. J. GONZÁLEZ

Para menores con diferentes discapacidades

Algunas atracciones tendrán acceso prioritario (sin esperar cola) para menores de 18 años con discapacidad. Este hecho se indicará expresamente en la taquilla de la atracción mediante un cartel alusivo. Para poder disfrutar del acceso prioritario las personas usuarias deberán presentar tarjeta original acreditativa del grado de discapacidad emitida por el órgano competente. Cada menor deberá ir acompañado de una persona adulta. El acceso prioritario se realizará por la entrada principal, mostrando directamente la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad del menor al personal de la atracción o por la salida de la misma, según se señale en cada caso.