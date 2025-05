Vox critica los cambios en los accesos para los taxis a la Feria de Córdoba

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelliha visitado este lunes el recinto ferial junto a la concejal Marta León para reunirse con feriantes, caseteros y profesionales del taxi, y conocer de primera mano "los problemas" derivados de los recientes cambios en la zona de acceso a autobuses y taxis, una de las áreas más sensibles durante la Feria de Córdoba que da comienzo el viernes.

Cabe recordar que el equipo de gobierno informó la semana pasada de algunas novedades respecto a las paradas de transporte público en el recinto ferial de El Arenal, siendo una de estas actuaciones la se ha llevado a cabo en la zona de aparcamiento donde confluyen autobuses y taxis, donde se ha eliminado la mediana de la calle. El equipo de gobierno pretende con esta medida facilitar el acceso de los vehículos con mayor fluidez.

Durante la visita, ambas representantes de Vox mantuvieron una reunión con taxistas en la propia parada, quienes trasladaron "su preocupación por la falta de información y por el impacto que los cambios podrían tener en el servicio durante los días de mayor afluencia". Badanelli ha criticado con la gestión del equipo de gobierno municipal en este aspecto y ha preguntado “¿cómo podemos estar a lunes y que todavía estén los cambios sin concretar? Han tenido un año entero para planificar, pero funcionan a golpe de ocurrencia. No hay planificación, no hay previsión y no hay rigor”.

"Agravar los problemas"

Desde Vox han advertido de que "la reducción del espacio destinado al acceso de taxis puede agravar aún más los problemas de tráfico y aumentar las colas de usuarios, afectando negativamente tanto a los profesionales como a los ciudadanos". “Nos preocupa que esto sea otro experimento improvisado y sin solvencia técnica suficiente para garantizar su éxito”, ha afirmado la portavoz.

Además, Badanelli ha cuestionado la falta de servicios como los autobuses nocturnos entre semana, cuya ausencia dificulta el regreso a casa de muchos vecinos durante la Feria. “¿A qué están esperando? Siempre pagan los mismos: los que más trabajan y a los que el Ayuntamiento más exprime”, ha señalado.

Por todo ello, Vox Córdoba exige al gobierno municipal responsabilidad, planificación y transparencia. “Los errores en Feria no son un detalle menor: hablamos de cientos de miles de visitantes y de un servicio esencial para el buen desarrollo de la ciudad durante estos días clave”, ha concluido Badanelli.