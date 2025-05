Las ayudas para el montaje de casetas de la Feria de Córdoba del año pasado aún no se han adjudicado

Hace un par de años, después de la queja generalizada de los caseteros de Córdoba por el aumento de los costes de montaje detectados tras la pandemia, el Ayuntamiento de Córdoba lanzó una línea de ayudas específicas. En 2023, hubo pocas solicitudes y las ayudas llegaron dentro del año en curso.

En 2024, esas ayudas no han llegado aún a sus destinatarios. Según Juan Andrés de Gracia, presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano y miembro de la comisión de feria, en 2024 hubo más solicitudes, alrededor de 30, pero no se gestionaron en su momento y a una semana de la feria de 2025 «no solo no se han pagado, sino que no se han adjudicado». Según De Gracia, «al no hacerse en 2024, ha habido que esperar a una modificación de crédito de 2025 y ahora está pendiente que se publiquen las casetas beneficiarias. Con suerte, puede que lleguen el verano que viene».

Pago "inminente"

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que el pago va a ser «inminente». Estos retrasos en el pago de las ayudas van en detrimento de la Feria de Córdoba para el Movimiento Ciudadano, «porque para que sean efectivas tienen que llegar cuando hacen falta y es posible que haya quien las reciba después de desistir de montar caseta». Este año habrían sido especialmente útiles, «ya que la cercanía de la Feria de Sevilla ha generado un problema con los alquileres de carpas, suelos, aires acondicionados, que se han tenido que desmontar más rápido de lo normal para llegar a tiempo a Córdoba y eso ha subido más los precios del montaje de las casetas», apunta.

Las ayudas de 2025 aún no se han convocado. «El Ayuntamiento consideró que hay que esperar a ver qué casetas montan», detalla de Gracia, «hay un compromiso de que se destinará más presupuesto a este fin, pero aún no sabemos nada». Para el Movimiento Ciudadano, «el Gobierno local tiene miedo a que se diga que ha descendido el número de casetas, algo que este año no se puede descartar porque es posible que alguna entidad haya desistido a última hora», pero «aunque a mayores costes hay menos casetas, las ayudas que podrían paliar esa situación no llegan a tiempo».

