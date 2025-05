"Una ayuda de 3.000 euros no resuelve el problema de costes"

-¿Cómo se presenta este año la Feria de Córdoba para los caseteros?

-Yo diría que hay buenas sensaciones, de momento, la gente parece que ha demostrado en lo que llevamos del mes de mayo que tiene muchas ganas de fiesta aunque habrá que ver si el tiempo acompaña.

-Las cartas de la Agencia Tributaria, ¿han enturbiado esa ilusión?

-La verdad es que la gente está muy preocupada porque hay mucha incertidumbre y no sabemos en qué se va a traducir todo esto y qué consecuencias puede tener. Se ha comentado que solo se iba a reclamar a los caseteros documentación para que a partir de ahí la Agencia Tributaria pueda reclamar facturas a los proveedores, pero a día de hoy, no hay muchas certezas sobre lo que va a ocurrir.

-¿Cómo está este año el recinto de El Arenal en el que se esperaba que hubiera más sombras?

-El recinto está igual que todos los años, no se ha hecho prácticamente nada y, lógicamente, no estamos satisfechos porque una vez más, no se ha cumplido lo que se había proyectado para este año, que era plantar más arboleda. El Ayuntamiento nos ha dicho que se hará el año que viene, pero también se ha proyectado acometer el soterramiento del cableado eléctrico y todo indica que, por plazos, tampoco va a llegar, así que seguimos como siempre.

-¿Cuánto diría que se ha encarecido el montaje de las casetas de la Feria en los últimos años?

-Desde que empezó el covid, los costes han aumentado año a año y ahora estaremos en una subida de entre un 20% y un 25%. Las ayudas son insuficientes para paliar esta situación. Cuando se entreguen, lo más que llegará serán 3.000 o 4.000 euros y eso no es una solución para los costes tan elevados. Ese es el motivo por el que cada año vemos un descenso en el número de casetas que se montan en la Feria de Córdoba. El equipo de gobierno tiene que buscar soluciones y la solución no es dar 3.000 o 4.000 euros.

-¿Cuáles son las demandas de la Asociación de Casetas Populares?

-Lo que pedimos es que se cumplan todas las medidas que se consensuaron ensu día en el dictamen de la Feria.

-Usted ha dicho que la Feria está viva y en evolución constante. Están aumentando las casetas que tienen más oferta gastronómica , como la suya, La Quadra. ¿Hace falta más restauración en El Arenal?

-Nosotros hemos ampliado metros este año y vamos a dar comidas y cenas. La falta de oferta de restauración viene condicionada por los metros disponibles que cada uno tiene. Pero si hay menos casetas, hay menos sitios donde comer. No puede haber lo que no existe.

-¿Cómo ve la Feria de Córdoba de aquí a unos años?

-Yo creo que o cambia el modelo de Feria o habrá serios problemas.

-¿A qué se refiere?

-A lo que decía antes. Los caseteros no podemos asumir el aumento constante de los costes. Si eso no cambia, cada vez habrá menos casetas y aunque sean más grandes, llegará un momento en que el número sea insuficiente, en esa dinámica estamos ya.

