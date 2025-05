¿Hasta qué hora abren las casetas de la Feria de Córdoba?

Ocho días ininterrumpidos de fiesta, 83 casetas, calle del Infierno bullendo entre música, sonidos y luces; buen comer, buen ambiente y una celebración abierta a todos y para todos. Es la Feria de Córdoba, en honor a Nuestra Señora de la Salud, con la que Córdoba pone el cierre al Mayo Festivo.

La fiesta comenzará oficialmente el viernes 23 de mayo a las 22.00 horas con el encendido del alumbrado en el recinto ferial de El Arenal. Dos horas más tarde llegarán los fuegos artificiales y con ellos quedará oficialmente inaugurada la Feria de Córdoba, que se extenderá del 24 al 31 de mayo.

Portada de la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

83 casetas en la Feria

La edición de 2023 de la Feria de Nuestra Señora de La Salud cuenta con 83 casetas montadas por entidades, peñas, asociaciones y colectivos. Cabe recordar que la Feria de Córdoba se caracteriza por su carácter abierto, ser de libre acceso a todo el mundo y no contar con casetas privadas. No obstante, el Ayuntamiento contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional.

Barra de una de las casetas de la Feria de Córdoba. / Víctor Castro

Horario de las casetas

El viernes 23 de mayo, las casetas abrirán sus puertas a las 21.00 horas y podrán permanecer abiertas hasta las 6.00 horas del sábado 24.

De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, el horario de las casetas es de 12.00 a 6.00 horas el jueves, viernes y sábado; mientras que el resto de días es de 12.00 a 4.00 horas.

El primer día de Feria, la inauguración será a las 00.00 horas y a partir de esa hora las casetas podrán abrir al público. No obstante, desde las 22.00 horas del viernes 17, las asociaciones y entidades podrán utilizar de forma particular su caseta desde las 22.00 horas para las tradicionales cenas de inaguración, aunque no podrán poner música.