Este es el horario de las casetas de la Feria de Córdoba 2024

¿Vas a la Feria de Córdoba? La fiesta por Nuestra Señora de la Salud pone el colofón al Mayo Festivo cordobés con ocho días ininterrumpidos de fiesta en el recinto ferial de El Arenal, del 18 al 25 de mayo. Esas son las fechas oficiales, porque la fiesta empieza unas horas antes, concretamente a las 22.00 horas del viernes 17 de mayo con el encendido del alumbrado que este año adelanta su horario por primera vez para coordinarse con la llegada de los cordobeses a las casetas para la primera cena en la Feria de Córdoba.

En total, la Feria de Córdoba cuenta este año con 85 casetas montadas por entidades, peñas, asociaciones y colectivos, que ya están preparadas para llenar los días de fiesta de música, baile y la mejor gastronomía local, en una cita de todos y para todos. Y es que si algo caracteriza a la Feria de Córdoba es por ser de libre acceso a todo el mundo y no contar con casetas privadas. No obstante, el Ayuntamiento contempla la autorización del cierre de casetas en momentos puntuales por compromiso social o institucional.

Plano de las casetas de la Feria de Córdoba 2024. / CÓRDOBA

[Pulsa aquí para ampliar el mapa]

Horario de las casetas de la Feria de Córdoba

La Feria de Córdoba comenzará en la noche del viernes 17 de mayo con el encendido del alumbrado a las 22.00 horas, aunque oficialmente comienza a las 00.00 horas del sábado 18 de mayo, con el lanzamiento de los fuegos artificiales, y el recinto ferial permanecerá iluminado hasta la madrugada del domingo 26 de mayo.

De acuerdo con las bases reguladoras establecidas por el Ayuntamiento de Córdoba, las casetas se mantendrán obligatoriamente abiertas entre las 13.00 y 14.00 horas, hasta la 1 de la mañana, excepto el domingo 19, lunes 20 y martes 21, días en que podrán adelantar el cierre a medianoche (00.00 horas). El toque de queda para el cierre de las casetas es las 5.00 horas de la madrugada, si bien podrán permanecer en funcionamiento hasta las 6.00 horas el viernes y sábado.

Caseta de la Feria de Córdoba. / Manuel Murillo

El primer día de Feria, la inauguración será a las 00.00 horas y a partir de esa hora las casetas podrán abrir al público. No obstante, desde las 22.00 horas del viernes 17, las asociaciones y entidades podrán utilizar de forma particular su caseta desde las 22.00 horas para las tradicionales cenas de inaguración, aunque no podrán poner música.

Excepciones al libre acceso a las casetas de la Feria de Córdoba

De acuerdo con la normativa del Ayuntamiento, las casetas deberán permancer abiertas al público en libre acceso, con sus puertas abiertas, todos los días de la Feria de Córdoba. Sin embargo, se contemplan excepciones para las casetas que tengan autorizados cierres de carácter institucional.

En este sentido, se podrán conceder cuatro cierres por compromiso institucional y social, siempre que estén justificados. De estos cuatro, uno tendrá que ser el Lunes o Martes de Feria.