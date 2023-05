Disparar con escopetas, pescar patitos o marcar goles para recibir premios son actividades que se pueden hacer en cualquier feria, y en la Feria de Córdoba, como es tradición, las tómbolas y los puestos de juegos están en el recinto ferial de El Arenal. Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que este año tan atípico está dificultando la recaudación de estos puestos, debido a la poca afluencia de personas en general por las lluvias y el mal tiempo, lo que ha provocado las quejas de los feriantes.

Los niños, por su parte, no tienen queja alguna, además tienen claro el muñeco que vienen buscando y este debe haber arrasado, ya que todos los feriantes de los puestos han destacado el mismo: el experimento alienígena Stitch, seguido de la estrella de Nintendo, Mario Bros.

Una feria pasada por agua

Los feriantes no están repartiendo tantos premios como les gustaría, y es que la lluvia y la climatología tan particular que estamos viviendo esta feria han generado el descontento de los encargados de las tiendas. "La gente llega a las siete, después de los cacharritos y, como empiece a llover, se van y no se dejan ni un euro", comentan en un puesto de patitos. "La lluvia es la mayor ruina que me ha dado Córdoba este año, veremos a ver si no perdemos dinero", lamentan en un puesto de escopetillas. También tienen palabras para el Ayuntamiento: "Dile al alcalde que nos bajen las licencias, tú que eres periodista, que nos tiene ahogados", añade otro criticando el coste de instalarse en el recinto ferial.

Por otro lado, Manuel, de un puesto de dardos, lamenta la falta de adolescentes. "Solo vienen padres con niños, los chavales se quedan en el botellón. Otros años sí venían, pero este año con la lluvia no ha venido nadie", señala.

El muñeco estrella

Con un plantel que recoge los mejores éxitos de las empresas de videojuegos y entretenimiento, los premios de las tómbolas y juegos de la Feria de Córdoba compiten por ver cuál es el personaje de moda. Normalmente, el muñeco estrella está relacionado con un videojuego o película popular de ese año. En años pasados fueron Clash Royale, Fortnite u Olaf, de Frozen, además de los siempre populares Mario Bros, Pikachu, Sonic o las típicas serpientes.

Sin embargo, este año tiene un ganador por unanimidad: Stitch. El popular personaje de la serie y películas de Disney Lilo y Stitch se ha convertido en el más buscado. El experimento 626, gracias a su aspecto mono para los niños y su disponibilidad en varios tamaños, ha conseguido esta popularidad en la feria sin necesidad de una película estrenada, como ha sido el caso del segundo, Mario Bros, que contó con una adaptación a la gran pantalla en abril sobre las aventuras del famoso fontanero italiano. El último de este podio es el coprotagonista de la serie El Mandaloriano de Disney Plus, Grogu, más conocido como Baby Yoda, que se ha convertido en el tercer peluche más demandado durante esta feria.