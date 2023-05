El recinto ferial ha vivido hoy su particular jornada de reflexión. Los amantes de la Feria de Córdoba han estado toda la mañana haciendo cábalas y meditando su decisión. ¿Ir o no ir? ¿Seguir con la juerga o poner el punto y final? Y siempre con la vista puesta en el cielo y en la aplicación del móvil para ver la evolución del tiempo. La amenaza de lluvia ha hecho que muchas personas hayan optado por quedarse en casa, razón por lo que al mediodía se han visto calles menos transitadas y casetas con menos público.

Y cuando se ha disipado toda posibilidad de lluvia, con una temperatura propicia para acudir 'enchaquetado' y lucir traje de farales con todos los complementos sin sudar la gota gorda, los feriantes han empezado a llenar las calles del Arenal. El arranque descafeinado de la jornada se ha ido entonando gracias a una nueva jornada con un temperatura primaveral, de 22 grados, y para la que no ha sido necesaria ni llevar abanico ni paraguas.

Quienes no han tenido duda alguna de que hoy tenían que pisar el albero del Arenal, contra viento y marea, han sido los jóvenes casaderos, que han puesto la nota de alegría por las calles del recinto con sus chabacanas vestimentas y sus cánticos. Como la charanga que ha acompañado a la despedida del madrileño Jaime Constanzo, que ayer bailaba como podía embutido en su traje viril al ritmo de 'Danza Kuduro' o 'El baile del gorila' interpretado por la banda de Torredonjimeno. "Nos ha contratado y nos hemos venido todos juntos a la mejor feria a celebrarlo", decía uno de los miembros de la charanga mientras pedía a los presentes que subieran los vídeos que habían grabado a las redes sociales. "Que se vea bien el nombre de la charanga y el teléfono de contacto", ha indicado.

Despliegue de seguidores del Badajoz

Y bailando con el joven casadero han estado las chicas de otra despedida de Segovia. Vestida de gitana, la futura prometida, Yara de la Concepción, ha mostrado "su alegría" y gran acierto de sus amigas de traerla a una feria tan "divertida y alegre" como es la que tienen los cordobeses.

De Murcia, Jaén y Málaga se han visto desfilar también cuadrillas de despedida, algunas con lemas en sus camisetas como "se nos casa el carnicero, el tío que más morro tiene del pueblo", tal y como se indicaba en la parte delantera. La leyenda de atrás no ha sido tan apropiada para su reproducción en estas líneas.

De Córdoba no se ha visto ningún joven casadero, quizás porque no tiene que ser agradable ver al vecino del bloque o a la persona a la que compras cada día el pan con un órgano genital adosado a la frente.

Antes de que haya comenzado el partido del Córdoba ante el Badajoz, la afición pacense ha ganado por goleada a la local. Los aficionados del conjunto extremeño han llegado con horas de antelación al encuentro para disfrutar de la feria. Los blanquiverdes apenas se han visto hasta que no ha llegado la hora del partido, y no en gran número.

Hay una regla no escrita que dice que el primer fin de semana de Feria es para los cordobeses y el segundo y último para la gente de afuera y de los distintos pueblos de la provincia. Las despedidas de soltero y el poder de convocatoria del mítico grupo de agropop No me pises que llevo chanclas, con fans en todos los rincones de Córdoba y Sevilla -- cuya actuación en la Caseta Municipal cierra el programa de actuaciones-- han vuelto a dar, un año más, el protagonismo a los foráneos en la despedida a lo grande de la fiesta en El Arenal.