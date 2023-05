La Feria de Córdoba continúa con su maquinaria y siendo un reclamo para los amantes de la diversión, que hoy han vuelto a darse cita en una jornada mucho más calmada que las antecesoras. La lluvia volvió a amenazar desde primeras horas pero muy pronto se ha esfumado el riesgo. Apenas cuatro gotas a primeras horas de la mañana, cuando el único trasiego en el recinto ferial era el de las empresas encargadas de reponer de bebidas y alimentos a las desfallecidas casetas.

La única nota gris fue la mancha de la violencia hacia las mujeres con un presunto caso de agresión sexual a una menor, suceso que ocurrió el domingo, en torno a las 21.15 horas, en el interior de una atracción por parte de un empleado de la instalación. El comisario de la Policía Nacional, Carlos Serra, informó de que el detenido pasó a disposición judicial y, tras prestar declaración, fue puesto en libertad provisional.

Por otro lado, el balance realizado por los responsables del plan especial de seguridad en la Feria durante el primer fin de semana destaca que la fiesta se está desarrollando «dentro de la normalidad». Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad han tramitado en lo que va de Feria más de 40 actas por posesión de drogas y otras siete por armas blancas, según detalló Serra. Además, durante la jornada dominical, los agentes desplegados detuvieron a dos implicados, de nacionalidad extranjera, en un altercado en el recinto ferial.

Segura y tranquila

La mayoría -por no decir todas-, de las incidencias registradas ocurren cuando cae la noche. Porque durante el día el buen ambiente es la nota predominante desde que arrancase la Feria, con miles de personas paseando por sus calles y llenando las casetas.

El recinto ferial era un reflejo de la climatología. Calma tras las tormentas. Otro día donde hubo que tirar de prendas de abrigo para combatir el fresco del mediodía y la rasca al caer la tarde. Prendas que se quedaron en el armario para todas aquellas que volvieron a lucir traje de faralaes en El Arenal. «Es el tercer traje que me pongo este año, y los que me quedan, que para eso me los hago yo», decía una cordobesa.

La oferta lúdica del lunes de Feria también destacó por su templanza. Comedida y calmada. La caseta municipal acogió a partir de las 15.30 horas la actuación de varias academias de baile, entre ellas la de Jorge del Pino y Antonio Alcaraz.

Y ya por la tarde, en el mismo recinto, el Dúo Jalisco puso el cierre a un día de tensa calma en las calles del Arenal donde la actividad se concentró de puertas para adentro, en unas casetas que funcionaron como oficinas o sucursales improvisadas ante las distintas recepciones organizadas.