Un mal remate en un traje de gitana o de corto, por las prisas de tenerlos listos a tiempo, puede provocar una incómoda apertura de las costuras durante las sevillanas. Así le ha ocurrido a María José y a Beatriz, gitanillas que a primera hora de esta tarde esperaban a la apertura del estand donde, por primera vez en la historia de la Feria de Córdoba, se hacen arreglos de costura al momento. "No entiendo por qué no se ha puesto antes", comentaba María José mientras Yolanda Ramos, una de las voluntarias, daba puntadas sobre el lateral de su vestido. "Mi abuela me enseñó a coser hace años, antes de morir, y me resulta gratificante pensar en lo contenta que estaría si supiera que contribuyo a difundir su oficio mientras ayudo a otras mujeres", explicaba.

Un apoyo para las mujeres La cara más amable de esta iniciativa apoyada por el Ayuntamiento de Córdoba la ponen las responsables de Adoratrices, una congregación religiosa encargada de acoger a mujeres gestantes o madres víctimas de trata, de violencia de género o en riesgo de exclusión social a través del programa Fuente de vida, con el que se fomenta su empoderamiento con la atención de sus necesidades básicas, su salud física y psicológica, la atención jurídica y su inserción en el mundo laboral. Dentro de este último objetivo, se ponen en marcha talleres ocupacionales de costura cuyos conocimientos pueden poner en práctica durante las dos semanas de feria. "Advertimos que la sastrería y la costura estaban desapareciendo, por lo que pedimos apoyo al Ayuntamiento para fomentar nuestros talleres y nos respondieron con la propuesta de que nos encargásemos de gestionar el taller de arreglos de la feria", ha explicado Esmeralda Pino, directora del centro y voluntaria en las labores de costura junto a su compañera Conchita Aldana, a quien le sorprende la buena acogida de la iniciativa. "Durante la primera tarde de feria tuvimos quince arreglos", ha asegurado. Entre ellos, repuestos de botones, reemplazo de cremalleras atascadas, cosido de volantes arrancados o, lo más común, costuras arrancadas. El éxito del boca a boca Las costureras de este espacio, situado cerca de la portada, junto al punto municipal de información, pueden solucionar prácticamente cualquier inconveniente relativo a la tela. Basta con tener en cuenta que el horario de apertura es de 16.00 a 20.00 horas, hasta el sábado. Al fin y al cabo se trata de una iniciativa en pruebas que, de tener más éxito, ampliará su horario en futuras ediciones de la fiesta. De momento, su buena acogida es fruto del boca a boca. "Yo me enteré porque mi marido es policía y me lo dijo", comentaba una gitanilla. "Yo lo leí en el periódico", le respondía otra. Otros se acercaban curiosos, o confundidos, a la puerta. "Pensábamos que eran los baños", apuntaba una madre con su pequeña en brazos. En las paredes, fotografías de mujeres y frases positivas dirigidas a ellas, a su autoestima, a la valía que siempre merecieron, aunque lo olvidasen, aunque otros se la arrebatasen sin piedad. Pero pequeños gestos pueden lograr grandes cambios. Aunque suene a discurso trillado, en este caso es cierto. Los arreglos son completamente gratuitos pese a que el "cliente" puede hacer las aportaciones que considere. Todos los fondos recaudados irán destinados a la ayuda de las mujeres de Adoratrices. Así que, sin ánimo de tentar a la mala suerte, faltan más heridas de tela sin importancia para contribuir a sanar las reales, las de la piel y las del alma. Para quienes no necesiten de un pequeño retoque, también pueden ayudar a la organización con su asistencia, el 10 de junio, a las 20.00 horas, a la representación de la obra Un mal momento, a cargo del grupo de teatro Enredos y cuya función tendrá lugar en el teatro El Brillante del colegio La Salle. Todo lo recaudado en la compra de entradas, con un precio de 5 euros, irá destinado a la ayuda de las usuarias del proyecto social de Adoratrices.