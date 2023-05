La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes el plan de seguridad y tráfico para la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2023 que, además, ha sido refrendado en la junta local de seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno. Como cada año, el Ayuntamiento establece los parámetros de tráfico y seguridad para que la Feria se desarrolle sin ningún problema, desde la fase de montaje hasta la de desmontaje, pasando por la propia cita en sí. El plan recoge las normas de movilidad para la fiesta, tanto para vehículos, como para peatones, así como para los coches de caballos.

Este plan se divide en dos fases, la de montaje e instalación y la de desarrollo de la Feria. La primera arrancó el 24 de abril con el montaje de las casetas, que tendrán que estar terminadas como muy tarde el viernes 19 a las 18.00 horas (las atracciones empezaron a montarse el día 11 y tienen que estar listas este mismo martes). La Feria arrancará oficialmente este sábado a las 00.00 horas, aunque las atracciones pueden empezar a funcionar a las 20.00 horas del viernes y las casetas, a las 22.00 (pero sin música).

Ordenación del tráfico

El plan de tráfico que aplicará la Policía Local se ejecutará en diferentes horarios. El viernes 19 empezará a las 20.00 horas y acabará a las 7.00 del sábado; el sábado será desde las 13.00 hasta las 7.00 del domingo; el domingo será desde las 11.30 hasta las 2.00 del lunes; el lunes y martes desde las 13.00 hasta las 2.00 del día siguiente y miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 11.30 hasta las 7.00 del día siguiente. El tráfico se cortará en las siguientes vías:

Diario Córdoba. Hay que tener en cuenta que se permite el paso de Aucorsa, taxis, residentes de la zona y vehículos de dos ruedas.

Campo Madre de Dios. Desde Agustín Moreno a la ermita de Santos Mártires y desde la avenida Compositor Rafael Castro hasta el recinto ferial.

Avenida Campo de la Verdad y puente de El Arenal. Desde la plaza de Andalucía hasta Santa Teresa y la propia avenida del Campo de la Verdad. Los residentes en Fray Albino y Campo de la Verdad tendrán tarjeta para poder aparcar en las explanadas de Miraflores y en la de detrás de la gasolinera del puente.

Avenida de la Diputación hasta la calle Batalla de los Piconeros.

Periodista Ricardo Rodríguez. Desde Compositor Rafael Castro hasta la avenida del Arcángel.

Avenida de Las Lonjas. Será por el mercadillo y se cortará el 21 y 28 de mayo.

Aparcamientos

En cuanto a los lugares habilitados para aparcar en el entorno de la Feria, las explanadas del Campo de la Verdad quedan reservadas a residentes. Los vehículos de dos ruedas podrán aparcar en Compositor Rafael Castro, junto al Puga. Los vehículos de personas con diversidad funcional tienen habilitada la Ciudad del Feriante mientras que el resto tendrá la posibilidad de estacionar en el aparcamiento del Camino de la Barca, al otro lado de la autovía (también con reserva para personas con discapacidad).

Coches de caballos, bus y taxi

Los coches de caballos no podrán usar para llegar hasta la Feria las calles Alfaros, Alfonso XIII, Claudio Marcelo, Diario de Córdoba y San Fernando. Los taxis accederán por la glorieta del centro comercial El Arcángel y los buses de Aucorsa por Compositor Rafael Castro, entre el centro comercial y la glorieta de Mercacórdoba.

Accesos recomendados

Para peatones, los accesos recomendado son por el puente de El Arenal, Ronda de los Mártires, Compositor Rafael Castro, Balcón del Guadalquivir, Escritor Sebastián Cuevas, Periodista José Luis de Córdoba, Periodista Antonio Rodríguez Mesa y la avenida de Las Lonjas.

Para caballistas y coches de caballos, esos accesos prioritarios son el puente de Miraflores y la avenida del Campo de la Verdad, pasando por el puente de El Arenal y entrando al mismo por la calle Guadalquivir, en cuyo inicio se instala el punto de control de acceso al paseo de caballos.

El plan de tráfico se recomienda que se evite el uso del turismo privado en los desplazamientos a la Feria, recomendando "encarecidamente el uso del transporte público" o en su caso un vehículo de dos ruedas (bicicleta, ciclomotor y motocicletas), que dispondrán de un estacionamiento vigilado.

Seguridad y fuegos artificiales

Un servicio de Policía Local en colaboración con el SEIS y Protección Civil procurarán la seguridad de los espectadores evitando el tránsito o permanencia en zonas de peligro conforme el plan establecido. La fecha de lanzamiento pirotécnico es el sábado a las 00.00 horas desde el margen izquierdo del Guadalquivir comprendido entre el puente de la autovía y el de El Arenal.

No se podrá ejercer la venta ambulante en el interior del recinto ferial, salvo en el puente de El Arenal y sólo los autorizados por el Ayuntamiento. Los vendedores autorizados no podrán colocar sus puestos hasta que la Policía Local corte el tráfico rodado en el puente de El Arenal y haya finalizado la evacuación de las caballerías y coches de caballos del recinto ferial, es decir, nunca pondrán instalarse antes de las 20:00 horas. El día 19 (inauguración) no podrán instalarse.