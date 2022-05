El ‘tardeo’ se traslada al Arenal

El Arenal ha vivido este martes una jornada clásica de tardeo, ese concepto que se ha puesto de moda en la hostelería cordobesa, donde algunos establecimientos ya ofrecen la posibilidad de almorzar y extender el rato de ocio hasta la noche, pero que en la Feria de Mayo es una tradición para muchos amigos y compañeros de trabajo, que se reúnen cada año con el fin de disfrutar de un rato de fiesta.

Eso sí, en el caso del recinto ferial la oferta es tan diversa que se plantea prácticamente como imposible no acudir de una caseta a otra, del trenecito al coche de caballos y de las atracciones a los juegos instalados en las diferentes calles para disfrutar de las diferentes posibilidades que se ofrecen al público.

Este martes el ambiente ha estado animado desde el mediodía y se han vuelto a poner de manifiesto las dificultades que muchos cordobeses y visitantes están encontrando para almorzar en el recinto ferial. El tiempo, con unas temperaturas más suaves que en jornadas anteriores, ha ayudado a que el paseo por el albero sea mucho más cómodo y las calles han sido un ir y venir de hombres y mujeres vestidas de flamenca en muchos casos, y de coches de caballos que han lucido engalanados para admiración de quienes los observaban al pasar.

Entre estos se ha encontrado un grupo de trabajadores y residentes de Domus VI Aguilar de la Frontera, que ha acudido a la Feria de Mayo después de «mucho tiempo» sin visitarla, según ha explicado Carlos Prieto, uno de los profesionales que acompañaba a los usuarios.

En las casetas, el ambiente no ha podido estar más animado, en líneas generales, y este ha sido el caso del recinto de CCOO Patio de los Naranjos, donde ha almorzado un grupo de amigas del barrio del Guadalquivir, que ha acudido «a disfrutar de nuestra Feria, que es la mejor», ha afirmado Marina Salamanqués.

Mientras charlaba con este periódico, una amiga no ha podido evitar comentar que «es la madre de María José, que se ha casado con Chiquilín», y Marina lo ha confirmado, apuntando que lleva bien que su hija aparezca en los medios de comunicación con motivo de su enlace. También ha asegurado que «es una pareja que se quiere muchísimo y se respeta. Toda Córdoba los quiere», ha apuntado con una sonrisa.

Junto a ellas se encontraba un grupo «de guardias civiles y civilas», han bromeado aludiendo a la presencia de una compañera agentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba que acuden cada año a disfrutar de un rato de diversión en la Feria.

La alegría de regresar a El Arenal se ha repetido en los distintos recintos y también se ha podido observar en El Esparraguero, entre el grupo de amigas de María José Rodríguez, quien ha señalado que acuden todos los años juntas a esta fiesta y que han elegido esta caseta porque «aquí se come muy bien y es una de las hermandades más bonitas».

En El Abanico se han dado cita, asimismo, grupos de trabajadores como los de la empresa Rolwind y de amigas como las de Antonia María García, quien ha indicado que tienen un grupo de Whatsapp denominado Amiguísimas y que se conocen desde el colegio. «Venimos todos los años, pero nos ha costado mucho trabajo encontrar un lugar para comer», ha comentado.

En La Puñetera se han reunido trabajadoras de Pediatría, Maternidad y la UCI Neonatal del hospital San Juan de Dios, pero no han sido estas las únicas profesionales de la salud que han visitado este martes el recinto ferial. Este periódico también ha podido constatar la asistencia de profesionales del hospital de Montilla y del distrito sanitario Córdoba y Guadalquivir.

«Nos hemos encontrado muchas disco-casetas»

Junto a otras actividades, este martes se ha celebrado la entrega de premios de la Asociación de Casetas Tradicionales, que ha distinguido a El Bocao como modelo a seguir. La presidenta del colectivo, Charo Sánchez de Puerta, ha manifestado que se trata de un recinto «súper familiar, de amigos, con toda la dignidad y que mantiene la tradición. Es un modelo copiable para el resto de casetas», ha aseverado.

Luis Blanco, presidente de la Peña Caballista El Bocao, ha recibido el premio Pedro Ximénez y ha señalado que en esta caseta el público puede encontrar que «es la música tradicional de sevillanas y rumba la que predomina, sin menoscabo de otras músicas, y la comida y la decoración tradicionales. El resto lo ponen los visitantes», ha destacado.

Además, la denominación de origen Montilla Moriles ha entregado su premio a la caseta La Buganvilla como reconocimiento a la promoción que realiza de estos vinos. Este año también se ha estrenado la distinción de la Fundación del Toro de Lidia, que ha sido para la caseta La de Siempre por su decoración con motivos taurinos.

La Asociación de Casetas Tradicionales ha dejado desierto el premio a la caseta no perteneciente a este colectivo que mantiene la esencia tradicional de la Feria, al considerar que en la presente edición no se han alcanzado los requisitos para obtenerlo. «Con el esfuerzo que todos hemos tenido que hacer y con todos los contratiempos que hemos tenido en esta situación de pandemia, la crisis de los materiales y la subida de precios, sin quererlo los caseteros, no se ha llegado a ese mínimo que consideramos que cumpla los requisitos de caseta tradicional», ha explicado su presidenta.

La entrega de galardones, celebrada en la caseta La Gitanilla, ha contado con la asistencia de, entre otros, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la concejala de Promoción en el Ayuntamiento de la ciudad, Marián Aguilar, así como de José María García Urbano, regidor municipal de Estepona, y Luis Barcala, alcalde de Alicante.

Acerca de los premios otorgados por el Ayuntamiento de Córdoba a las casetas, Charo Sánchez de Puerta ha valorado que «ha entregado siete premios y seis de ellos han sido para casetas de nuestra asociación. Eso quiere decir que sin ella quizá esta Feria sería menos feria, porque nuestras casetas defienden esos valores como ninguna», ha reivindicado. En esta línea, ha apuntado el deseo de que el colectivo que preside «sea un referente» y lamentó que «este año nos hemos encontrado muchas disco-casetas, no consideramos que esto sea la Feria».