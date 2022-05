"Cada vez tienes que invertir más dinero para montar una caseta"

Tras dos años de pandemia de coronavirus, la Feria de Córdoba vuelve a generar la ilusión de una de las fiestas por excelencia de la capital cordobesa durante el mes de mayo, pero deja ver también las dificultades de montar las casetas en los tiempos actuales. Así lo expresan Rosario Sánchez de Puerta, presidenta de la Asociación de Casetas Tradicionales, y Alfonso Rosero, presidente de la Asociación de Casetas Populares. Sobre la mesa, cuestiones como la subida de los suministros y los costes, la caída de casetas para la presente edición o los planes de futuro para la Feria.

Después de dos años de pandemia, ¿qué supone volver a celebrar la Feria de Córdoba?

Rosario: Volver a tener Feria es una ilusión y una buena noticia, porque significa que, dentro de lo que cabe, aunque el coronavirus siga entre nosotros, podemos volver a lo que conocíamos como una vida normal. Es un gran reto, una gran apuesta.

Alfonso: Empezamos con muchísima ilusión, a tope, pero conforme fueron pasando los días, el cansancio fue haciendo mella y recordándonos lo duro que es, todo lo que se trabaja y se sufre. Se tiene que vivir, no se puede contar.

Para esta feria se han caído varias casetas. De fondo, sobrevuelan problemas como el aumento de costes. ¿Qué dificultades ha planteado la fiesta?

R: Es una responsabilidad para las 16 casetas que pertenecemos a la Asociación de Casetas Tradicionales montar casetas en un año tan complicado. Asumimos la responsabilidad de montar casetas con costes más altos y casetas dignas que mantengan esa feria tradicional de Córdoba. La estética cuesta dinero, hemos hecho una gran apuesta. Hemos tenido que asumir muchísimos costes, desde los grupos, djs, suelo, carpas, luz... Ilusionados, pero hemos tenido que asumir muchos costes. Montar una caseta es un riesgo, hay que hacer una inversión muy grande. Habrá gente que no haya querido asumir ese riesgo y gente que no contaba con ese dinero. Son más altos los costes y el beneficio es una incertidumbre. Y, desde la administración, se piden una serie de requisitos que luego hay gente que no tiene la facilidad o la documentación necesaria.

A: Requiere mucho trabajo, mucha responsabilidad. Este año se ha notado un poco más porque habíamos perdido ese hábito. Entiendo que hay que buscar una solución a esa caída de casetas. Está encima de la mesa. Se hizo un dictamen para buscar un nuevo modelo de feria, que eliminara todas las dificultades que estamos pasando y que se enfocara ya en una feria del siglo XXI, no que tenemos unas bases y un modelo del siglo XX. Lo que queremos es que se sienten con nosotros para definir ese nuevo modelo. El problema es que cada vez tienes que invertir más dinero para poder montar una caseta. Entonces, esto ya empieza a ser prohibitivo para muchas entidades y muchas asociaciones. El negocio da lo que da, pero cada vez cuesta más.

¿Qué Feria de Córdoba esperan y quieren para el futuro?

R: Yo espero una feria de tradición. Considero que es feria y tiene que ser tradición. Para una semana grande, para un mes de mayo grande que tiene Córdoba, tenemos que defender la tradición, poner más, si cabe, de nuestra parte. La tradición está de moda. Lo que el turismo espera, lo que los cordobeses esperamos es ensalzar esa tradición. También creo que deberíamos plantear si hubiera alguna manera de dejar una construcción hecha, y plantear una seguridad entre todos los que dejemos esa estructura. Porque al final montar una caseta cuesta mucho dinero para luego echarla abajo. La administración se ha comprometido con nosotros en que anualmente irá haciendo mejoras. Se han planteado, ahora es cuestión de sentarse. Este año vamos a pasar una feria a 40 grados, el recinto ferial requiere por lo menos una arboleda.

A: Uno de los aspectos que me parecen más importantes es el de las instalaciones permanentes para evitar que los costes hagan que se sigan cayendo caseteros. Que se caigan caseteros es un fiel reflejo de lo que hoy supone montar una caseta. El modelo llega en un momento en el que no se sostiene y de ahí la caída de casetas que estamos viendo. Y luego, a parte, la mejora que iba a repercutir en el recinto ferial, en tener una feria de muchas más calidad. Creo que ya se lo merece la Feria de Córdoba. En el dictamen se habla de muchas más cosas: una feria con sombra, unos accesos con sombra, desplazamiento sostenible, mejorar el parking...

¿Seguirán cayendo casetas los próximos años?

R: A la Asociación de Casetas Tradicionales le puede interesar ese tema de montar casetas fijas. Entiendo que desde la administración se puede decir: «Vamos a montar una serie de casetas fijas, pero manteniendo esa estructura, salvaguardando una estética».

A: Claro. El problema es que la infraestructura, la organización que conlleva montar una caseta, hay entidades que, año tras año, no son capaces de asumirlas. Una forma de facilitar eso es a través de instalaciones permanentes que abaraten costes.

¿Consideran El Arenal un lugar idóneo para la feria?

R: El sitio es el idóneo si se acondiciona y se prepara para tener un recinto ferial acorde a la ciudad y a lo que nos merecemos los cordobeses. Yo recuerdo cuando vivía en Vallellano, las casetas que montaban debajo de mi casa acababan destrozadas. Entiendo que se ha hecho una inversión para que los jardines estén como están ahora mismo y ahora no vamos a volver para cargárnoslos. Tenemos que ir en ese ten con ten de mantener las ciudad limpia y preparada, y la feria en un sitio que no suponga un largo trayecto para los cordobeses.

A: El lugar está más que asentado y más ahora que se va a reformar. La ubicación es buena, lo que no tiene sentido es que nos empecemos a gastar ahí un dineral, con la reforma del recinto, para cambiarlo. Creemos que la ubicación es buena, pero evidentemente hay que definirlo.

Por parte de la gente, ¿cómo creen que se ha recibido esta edición de la feria?

R: Después de lo que hemos vivido estos dos años, de la pandemia del coronavirus, la gente tiene ganas de feria. Y hay gente joven que dejó la feria con 11 o 12 años e iban de la mano con sus padres, y van a disfrutar ya un poquito más desde la adolescencia. Tenemos que contribuir a que la feria sea un orgullo para todos los cordobeses y dejemos con ganas de repetir a la gente que viene de fuera. Creo que debemos ser responsables y comportarnos dentro de una normalidad como personas civilizadas. Responsabilidad ante todo. Y disfrutar.

A: Con ganas no, lo siguiente.