«Desde las Cruces hemos visto ilusión. Y hacía falta»

Camino de tres décadas de Feria en El Arenal, y tras todo lo ocurrido con la pandemia... ¿Es un tópico hablar de la Feria de la ilusión y de la esperanza?

No. Es la Feria de la esperanza y, además, nos pilla poniéndole ese broche de oro a un mes de mayo que está recuperando esa autoestima de la ciudad y de los cordobeses. Hemos vivido momentos muy difíciles. Pero desde la propia Fiesta de las Cruces hemos visto caras de ilusión. Y hacía falta.

Pero para usted, siendo responsable en su primera Feria, además de ilusión le debe de causar….

¿Vértigo? ¿Esa es la palabra que busca? Pues es verdad. Afronto esta Feria con muchísima ganas, mucha ilusión y mucha responsabilidad. Este año, tras la pandemia, los cordobeses tienen muchas ganas de su Feria. Y por nuestra parte, el compromiso ha sido el máximo para que los cordobeses puedan disfrutar de su Feria.

Sin embargo, se ha pedido ventilar las casetas porque lo del covid mejor no olvidarlo, ¿no?

Es cierto. La situación ha mejorado, pero debemos seguir mirando de reojo al covid. Nosotros hemos introducido esas cláusulas buscando el equilibrio entre el desarrollo de la fiesta y el momento que vivimos.

¿Qué novedades encontraremos?

Después de un periodo tan duro, la gran novedad es la propia Feria, con todo lo que implica... La presencia del caballo, los coros rocieros (que volvemos a recuperar teniendo en cuenta que hay muchas personas de cierta edad que han vivido y viven con temor la pandemia), más de treinta actuaciones en la Caseta Municipal, 87 casetas… Por cierto, que hay que felicitar y agradecer su presencia y la valentía de los caseteros porque venimos de una pandemia, una crisis económica y de abastecimiento y materiales, la inflación… A todos hay que agradecer esta Feria que, estoy segura, va a ser una ‘píldora’ de autoestima, de ilusión por disfrutar de lo nuestro... Y, además, no deja de cumplir los 600 años de la Feria en mayo. Por otra parte, se han modificado las líneas especiales de Aucorsa para hacerlas más eficaces y llegar a los nuevos barrios.

¿Y novedades materiales? Supongo que la reforma de la calle del Potro, ¿no?

Efectivamente, al menos en su primera fase. Fue un compromiso del equipo de gobierno municipal el ponerla en valor porque ya era hasta una zona insegura. Y ahora queda la segunda fase, en la que estamos trabajando en las aguas pluviales, que vendrá a abaratar los costes de los caseteros.

Pendiente también del soterramiento de la red eléctrica, ¿no?

Vamos a intentar que entre ese proyecto en esta fase. También hemos puesto este año un punto de asesoramiento de prevención de riesgos laborales.

He estado mirando precios de viviendas y por el coste de montar tres casetas para ocho días te puedes comprar un piso. Lo que quiero decir, es un coste impresionante montar caseta, personal, tasas… ¿no? ¿Cómo va lo de permitir instalaciones permanentes?

Somos y hemos sido muy sensibles siempre a las peticiones que nos hacen los colectivos, tanto para mejoras con carácter permanente como para situaciones puntuales, como las que se han creado por la crisis de materiales, de costes. Hemos decidido devolver la fianza a los que han renunciado a montar la caseta. Vamos a ayudar en todo lo posible y también para un recinto tan complejo como El Arenal.

La verdad es que hay ganas de fiesta, pero ha habido una pandemia y para montar las casetas nos hemos encontrado con una crisis de materiales, la cercanía de las ferias de Sevilla y Jerez, empresas proveedoras y hasta orquestas que han desaparecido... Más problemas no han podido surgir, ¿no?

Por eso quiero destacar ese esfuerzo que han hecho, también por ese sobreesfuerzo de los caseteros y esa apuesta por la ciudad.

Los colectivos que se han ido de la Feria, que han decidido no montar caseta, ¿podrán volver?

Nosotros, con esa sensibilidad, tenemos muy en cuenta que se ha tratado de una situación puntual sobrevenida por la pandemia y otras circunstancias.

¿Está preparado el dispositivo para el botellón del miércoles?

Bueno, hay que entender que tienen que tener su espacio. Se sigue trabajando y dotando la zona y el operativo con la mayor seguridad, además, teniendo en cuenta que ya han hecho suyo ese espacio y no puedes jugártela intentando dispersar la concentración, ya que esto nos garantiza un control y la seguridad, porque si se deja al azar focos dispersos… eso complicaría mucho la seguridad.

Dé un mensaje a los cordobeses antes de vernos todos en la Feria.

Pues, en primer lugar, agradecer el trabajo a todos los funcionarios, empezando por Feria y Festejos y, al tratarse de un proyecto transversal, a todos los que han trabajado en esta Feria. Me consta que se han dejado la piel. Y haría un llamamiento a la prudencia. No podemos olvidar el virus. También pediría que se use el transporte público. Todo está coordinado para que se disfrute de una magnífica Feria si se acompaña con el civismo del que hacen gala los cordobeses junto a las ganas de fiesta.