El Ayuntamiento permitirá el botellón en la Feria con control de acceso a mayores de edad

El Ayuntamiento de Córdoba permitirá el botellón en la Feria de Córdoba del 2022, según ha informado este martes el delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, al término de la reunión de la junta de seguridad local, donde ha valorado junto a la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la opción de vallar las terrazas de Miraflores, que finalmente no se cerrarán como se había sugerido. A cambio, está previsto colocar protección en el pretil del río para prevenir caídas y accidentes y el entorno del avión cultural, con el fin de proteger el espacio ajardinado. Durante los días de Feria, del 20 al 28 de mayo, el Ayuntamiento prevé emplear además sistemas de seguridad novedosos como cámaras y drones, ya utilizados en otros momentos del Mayo Festivo.

DNI para entrar en la zona del botellón, "estrictamente prohibido" en la Feria

Torrico ha señalado que "la alternativa a un botellón controlado sería uno sin control" que podría producirse en otro punto próximo a la Feria, por lo que han preferido mantener esta zona, si bien se hará con medidas de seguridad como la solicitud del DNI a los que accedan a este espacio, con el fin de garantizar que solo entren mayores de edad, ya que el consumo en menores está prohibido.

La zona de botellón permitida durante los días de feria será la misma de las últimas ediciones, las terrazas del Guadalquivir, donde Sadeco tiene previsto instalar papeleras y contenedores para que los residuos se depositen en su interior. También aconsejan a los jóvenes que acudan a este punto de encuentro "que no porten vidrio o cristal" sino que lleven las bebidas en recipientes de plástico, ya que el vidrio puede ser un elemento causante de accidentes, cortes y heridas.

El botellón se podrá realizar solo y exclusivamente en el espacio habilitado. La Policía tiene instrucciones de "vigilar que en ningún caso se produzca en el interior del recinto ferial, donde está estrictamente prohibido".

Una ubicación alternativa para el botellón

El concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha comentado que si bien se ha acordado mantener el botellón en las terrazas del río, como en años previos, se ha puesto sobre la mesa en la junta de seguridad local la necesidad de abrir una reflexión de cara a ediciones próximas para determinar si es este el mejor lugar y, en caso contrario, buscar una ubicación alternativa.

Según la subdelegada del Gobierno, más de 600 policías y 64 agentes de la Guardia Civil, con refuerzos de Lucena y Peñarroya, actuarán en el recinto ferial durante los días de fiesta, en cuyos accesos habrá controles de alcoholemia y consumo de drogas y se vigilará que nadie porte arma blanca con el fin de evitar agresiones y garantizar el máximo de seguridad. El control de arma blanca se aplicará también en la zona de botellón. En relación con el consumo de alcohol y drogas, Valenzuela ha recordado que según los datos de la última Feria, son muchas las personas que se arriesgan a conducir con elevados índices de alcohol y drogas "y hay que conseguir reducir estas cifras".

Vigilancia del consumo de alcohol al conducir patinete

El control de alcoholemia y consumo de drogas se extenderá no solo a los vehículos de cuatro ruedas y a las motocicletas sino a los patinetes, cuyos conductores están sometidos a las mismas normas de seguridad que el resto, por lo que se les aplicará el Reglamento de Circulación si se detectan incumplimientos en este sentido. En cualquier caso, las autoridades insisten en que la opción más recomendable para acudir a la Feria si se va a consumir alcohol es hacerlo siempre en transporte público, que además ofrece un plus de sostenibilidad. Del mismo modo, la Policía velará por que las casetas cumplan los horarios de cierre y los volúmenes acústicos establecidos.

20 casetas violeta contra la violencia machista

La prevención de la violencia machista será un punto importante también en esta edición y, de momento, ya hay localizadas 20 casetas violeta, que servirán de punto de referencia para las mujeres que quieran solicitar ayuda ante situaciones en las que se sientan amenazadas. Como es habitual, en el recinto habrá una comisaría conjunta de Policía Local y Nacional donde se tramitarán posibles denuncias que puedan generarse en estos días. Tanto Torrico como Valenzuela han insistido en que "queremos una Feria libre de violencia de cualquier tipo, una feria inclusiva y segura", al tiempo que han llamado a utilizar el transporte público para acudir al recinto.

Previsión de afluencia masiva pese a las altas temperaturas

La previsión con la que trabajan las autoridades y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en Córdoba es la de afluencia masiva a esta primera edición de la Feria de Córdoba y al que será el primer macrobotellón desde que empezó la pandemia, aunque no está claro qué impacto tendrán las altas temperaturas que se prevén para esos días. "Viendo el resto de eventos festivos celebrados durante el mes de mayo, se espera que la presencia en la Feria sea máxima", ha explicado Torrico, "no sabemos qué efecto disuasorio o no entre los cordobeses y visitantes tendrá el calor, pero esperamos en todo caso que la Feria transcurra en las mejores condiciones de seguridad y convivencia".