El atacante internacional sueco del Juventus Dejan Kulusevski, ha dado positivo por coronavirus, informó este martes en rueda de prensa en Gotemburgo (oeste) el médico de la selección de Suecia -primera rival de España en la Eurocopa de fútbol-, Anders Valentin.

Kulusevski se sintió algo resfriado durante la mañana de este martes, antes de que se le hicieran PCR a todo el grupo, y fue sometido a un test rápido, que dio positivo, informó Valentín, que añadió que el jugador ya ha pasado el coronavirus con anterioridad y que permanece aislado, con síntomas leves.

La joven estrella sueca, de 21 años, se ha trasladado a Estocolmo y será baja segura para el debut en la Eurocopa contra España el día 14 en La Cartuja, pero el seleccionador Jan "Janne" Andersson señaló que no va a convocar a nadie en su lugar y que espera contar con él para el siguiente partido.

"Esperamos que sea una variante leve, ya ha pasado el virus antes. La ventaja es que quienes lo han tenido presentan en la mayoría de los casos un desarrollo más suave y menos contagioso", dijo Valentin.

Los contactos estrechos del jugador han sido identificados y no tienen ningún síntoma, añadió el jefe de los servicios médicos, que espera tener en breve los resultados de todas las pruebas. Kulusevski ya había presentado valores anómalos en una prueba el jueves pasado, pero al dar negativo en dos test posteriores se le consideró apto y jugó el amistoso contra Armenia (3-1), el último ensayo de Suecia antes de la Eurocopa.

Los médicos de Suecia creen que el jugador se pudo contagiar ayer, durante el día de descanso por el traslado de la concentración de Estocolmo a Gotemburgo, una jornada en la que asegura no tuvo contacto con otros compañeros, por lo que no se cree probable que haya infectado a nadie. "No se trata de un brote, sino de un caso. Esperamos que no haya más", afirmó Valentin, que añadió que han contactado a la UEFA para informar del caso.

Las recomendaciones de la Agencia de Salud Pública de Suecia, que ha optado por una estrategia más suave contra la pandemia que la mayoría de países europeos, establecen que si no hay síntomas, se puede continuar con los entrenamientos siempre que sean al aire libre, por lo que la selección sueca seguirá trabajando de forma grupal en exteriores.

"Son las autoridades las que determinan las consecuencias de un caso. En algunos países se aísla a todo el equipo, en otros solo a los contactos estrechos. En Suecia no existen esas medidas", declaró Valentin. El positivo de Kulusevski llega dos días después que el de Sergio Busquets, capitán de España, que ha decidido vacunar a toda la selección contra la covid-19, una posibilidad que Suecia descarta.

"No lo hemos considerado. La vacunación no afecta a cómo hay que llevar el protocolo", apuntó el jefe de la expedición sueca, Stefan Pettersson, mientras Valentin recordó que la vacuna tarda dos semanas en ser efectiva. Andersson calificó de "muy triste" la baja de Dulusevski para el primer partido, también porque crea "cierta intranquilidad" en el grupo, aunque no es seguro que fuera a afectar a sus planes para el partido contra España. Sobre la vacunación del equipo dijo: "No sería correcto que nos vacunaran antes que al resto de la población"

A pesar de su buena temporada en el Juventus, Kulusevski no tiene una plaza segura en el once de Suecia, donde ha sido usado como interior, salvo contra Armenia, cuando formó pareja de ataque con Isak, con un resultado no del todo convincente.

Las especulaciones de los medios suecos apuntaban mayoritariamente a que serían Berg, Quaison e Isak los que se disputarían los dos puestos de ataque, mientras el veterano Sebastian Larsson se perfilaba como titular en la banda derecha, posición que ha ocupado preferentemente en la selección Kulusevski, que ha marcado un gol en una docena de partidos con el equipo nacional. Dejando a un lado la baja de Kulusevski, al que se le otorgaba más bien el papel de revulsivo, Andersson se mostró satisfecho con la evolución de los jugadores con problemas físicos -los centrales Filip Helander y Pontus Jansson y el lateral izquierdo Ludwig Augustinsson-, que entrenaron "al cien por cien" el domingo y están listos para jugar contra España.