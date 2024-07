De la Fuente: "Esta generación de jugadores son un ejemplo para la sociedad y para los jóvenes"

El seleccionador español llegó exultante a la sala de prensa. Una sonrisa iluminaba su rostro y no dejó de recibir felicitaciones. Luis de la Fuente comenzó pronunciándose sobre el triunfo: "Dije que no nos considerábamos favoritos, pero estábamos en condición de competir por ganar. Es difícilmente mejorable, pero este grupo no se cansa de mejorar, de competir, de querer ganar. Estoy feliz por la ilusión que hemos generado y por mi país, España, y espero que sientan el mismo orgullo hacia esta generación que pueden hacer historia y tienen un recorrido muy largo".

El seleccionador habló del respaldo del vestuario: "Estaba seguro de que mis jugadores se han creído en todo el recorrido de este año y medio lo que les decía. Han sido infalibles. Lo que me ha preocupado es que los jugadores me creyesen y lo han hecho. No voy a tener reproches con nadie, para eso están las hemerotecas. Nos lo hemos ganado y así sabe mejor".

Naturalidad y honestidad

Sobre su forma de dirigir apuntó: "No hay que impostar, hay que ser como es. Hay que ser natural, no me gustan las imposturas ni los cinismos. Me siento cercano a Ancelotti, soy admirador suyo, y Mendilibar es amigo. Prefiero ese tipo de carisma, que alguno no lo llaman así, pero es más carisma que el que da titulares. Me quedo con ser natural, soy como soy".

Sobre el título comentó que "la vida te recompensa. Si eres honesto y honrado, la vida siempre te da recompensa. Llevamos muchos años trabajando con este grupo de trabajo. Se ha sido justo, pero también lo habría si no lo conseguimos. No sé qué crítica habría habido si no lo conseguimos porque el trabajo habría sido el mismo. Hay que valorar el proceso y así habríamos sido más justos".

Y terminó elogiando a sus jugadores más allá del campo: "Esta generación es un ejemplo para la sociedad. Solidaridad, generosidad, compañerismo... El proceso es lo importante. En estos 44 días he comentado que estos futbolistas son un ejemplo por los valores que representan, sobre todo en la gente joven que los vea como gente que trabaja mucho y se ha dejado la piel".

Southgate: "La clave fue que no tuvimos posesión"

Gareth Southgate compareció en la sala de prensa muy afectado por la derrota de Inglaterra en la final, la segunda consecutiva para los ingleses con el excentral como seleccionador. El inglés comenzó “felicitando a España por el título y porque es el mejor equipo de la Eurocopa y también lo ha sido hoy. Sus jugadores son increíbles. Hemos defendido bien la primera parte, pero no hemos podido superar su presión. Hemos cometido errores y los jugadores han luchado durante 85 minutos en esta final. Para mí la clave es que no hemos tenido la posesión esta noche”.

Otra de las claves fue el cansancio en los minutos finales: "Haber jugado dos finales es un logro increíble. Hemos jugado 14 partidos y hemos perdido las finales en los penaltis y en los últimos minutos de este encuentro. Ha habido un momento en el que tenemos oportunidad de llegar a su área porque hemos tenido la pelota. Pero al final del partido físicamente hemos tenido cuatro o cinco jugadores muy cansados y no hemos podido refrescar más el equipo. Bellingham tenía calambre y no teníamos más energía".