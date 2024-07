Carvajal: "Hay que saber sufrir cuando esté mejor el rival y ser contundentes cuando estemos por encima"

Dani Carvajal, lateral derecho y uno de los capitanes de la selección española, compareció en la rueda de prensa previa al encuentro que medirá este viernes a las 18:00 horas a España con Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. El madridista compareció en la sala de prensa del Stuttgart Arena, abarrotada con casi doscientos periodistas que esperaban con expectación las palabras del lateral.

El español comenzó comentando que "en el vestuario hay sensaciones muy buenas, los compañeros están muy tranquilos. Sabemos que tendremos enfrente a un grandísimo rival. Pero veo al equipo bien, con entusiasmo, confianza y energía". Carvajal aclaró que "las palabras de Joselu sobre retirar a Kroos eran en tono jocoso. Nosotros queremos ganar a Alkemania y eso significaría la retirada de Kroos, Pero todo en tono de buen ambiente. Hay mutuo respeto".

La receta para ganar

Carvajal, que cree que "será un partido muy bonito para el espectador", apuntó que la clave en este tipo de partidos pasa porque "tenemos que saber sufrir cuando esté mejor el rival y ser contundentes cuando estemos por encima. Los detalles y la contundencia en las áreas son los que deciden estos partidos". Preguntado si el equipo está preparado para perder, Dani respondió categóricamente: "Lo que no sabemos es no dejarnos todo en el campo. Pero somos humildes y sabemos que esto es deporte. Se puede perder, pero dándolo todo".

El lateral también tuvo palabras para hablar del extenso calendario que sufren los jugadores: "Con lo que viene el año próximo en el calendario, es un calendario inviable. El nivel de los partidos va a disminuir porque es imposible que los jugadores mantengan el nivel jugando un año entero cada tres días. UEFA, FIFA y demás instituciones se lo deben replantear".

Sobre el rival de mañana, Alemania, declaró: "Se asemejan a nosotros, tenemos armas parecidas. Va a depender un poco de su presión, si van a venir más arriba o nos van a dar más margen. En este tipo de partidos los detalles y la contundencia deciden". Confesó que "no he hablado con Toni, lo haré mañana antes y después del partido. Ojalá pudiéramos atarlo o que estuviese malo y no pueda jugar. Es un partido especial para él que intentará disfrutar al máximo y nosotros trataremos de que no lo haga". Y concluyó hablando de la posibilidad de que el encuentro acabe en los penaltis y si está preparado para ser protagonista en ellos: "Hay jugadores más especializados que otro en los penaltis, pero llegados a este punto, el nivel de confianza es clave. Al final con confianza y energía, a este nivel cualquier jugador puede meterlo. El día del City tiraron tres defensas".