España cambia de marcha en la Eurocopa

La selección española ha dado un paso adelante real a nivel competitivo. El tópico de que todos los jugadores convocados son importantes realmente se cumple en el equipo de Luis de la Fuente. El técnico ha creado una selección con un nivel parejo de sus futbolistas que impide que nunca puedan bajar el pistón.

Desde la portería a la delantera hay alternativas. David Raya demostró ante Albania y en su temporada con el Arsenal, que ahora pagará 30 millones de euros para ficharle definitivamente, que puede dejar en el banquillo a Unai Simón perfectamente, mientras que arriba, los tres media puntas pueden ser distintos sin que el equipo se resienta en exceso.

Eso sí, hay tres posiciones donde sí que existe una diferencia real. En la defensa, Dani Carvajal está muy por encima de un Jesús Navas, que realmente está para salir de auxilio a sus 38 años. Un papel que cumplió bien contra Albania y también dio descanso al madridista en los últimos compases frente a Georgia.

En el puesto de pivote no hay nadie como Rodri. La exuberancia del jugador del Manchester City en defensa y en ataque no tiene comparación. Martín Zubimendi es su recambio, pero es un futbolista mucho más de contención y no cuenta con la potencia para ser un todoterreno. El gol frente a Georgia, de fuerza, calidad y buen disparo, está al alcance de muy pocos centrocampistas en el mundo.

Rodri es la extensión de Luis de la Fuente en el campo / Marius Becker/dpa

En cuanto al ataque, Morata es insustituible por la forma de jugar de España. El equipo necesita una referencia que sea muy móvil, generosa en el esfuerzo y que arrastre a los centrales. Este perfil es solo para el madrileño. Joselu es mucho más estático, un rematador nato para situaciones de urgencia, mientras que a Oyarzabal le está costando mucho adaptarse a la posición de delantero centro.

En el resto de posiciones, la competencia es feroz. Nacho, recuperado de sus molestias, puede entrar en el sitio de Laporte, como ante Croacia, o de Le Normand en cualquier momento. Mejor opción aún tiene De la Fuente en el carril izquierdo con un Cucurella más defensivo y un Grimaldo con mayor despliegue atacante.

En el doble pivote, Mikel Merino puede entrar por Fabián, si bien el andaluz hoy en día está que se sale, mientras que en las tres posiciones de arriba, por detrás de Morata, hay diversas alternativas.

La línea detrás de Morata

La principal, la del media punta, Dani Olmo le ha ido recortando terreno a Pedri con el paso de los partidos hasta el punto que se perfila como titular frente a Alemania. El egarense aporta un dinamismo que el canario actualmente no puede ofrecer, si bien su calidad siempre sale a relucir.

En las bandas, Lamine Yamal y Nico Williams son los titulares, pero Ferran Torres está como un avión y logró de forma merecida el MVP en el encuentro ante Albania. Ayoze Pérez es otro futbolista capaz de romper por la izquierda, como se vio ante Italia, si bien una pequeña lesión lo apartó del equipo.

De la Fuente tiene el mejor problema para un entrenador como es gozar de recursos para cubrir cualquier eventualidad.