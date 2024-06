De la Fuente: "Algunas de las favoritas todavía no han puesto en marcha la maquinaria"

Luis de la fuente comenzó advirtiendo que España en este partido ante Albania se juega "mucho reconocimiento y prestigio. Vamos a plantear el partido como si fuera el último. Es de la mejor manera que podemos hacerlo, y jugarán los que pensamos que son los mejores para este partido. Queremos ganar cada partido. Los siete, es la mejor manera de seguir el camino":

Las rotaciones

Preguntado por la petición de inhabilitación a Rocha por parte del TAD, el seleccionador advirtió que "tenemos una piel muy gorda y solo pensamos en fútbol. Todo lo que ocurre fuera de nuestra burbuja no nos afecta. No podemos permitirnos ese lujo porque estamos representando a un país". El de Haro agradeció que "siempre se hable bien de uno, pero tenemos los pies en el suelo. Albania es una sorpresa para muchos, pero sabíamos que iba a ser una selección complicada. Vamos a sacar el mejor equipo para este partido y tenemos fe ciega en los 26 jugadores. Todos son buenísimos y jugadores de alto nivel".

Pese a los numerosos cambios que habrá en el once, apuntó que no hará experimentos en el once: "No soy de mucho inventar. Solo lo haría en caso de emergencias. Pero si puedo, pondremos a gente específica en su lugar". Habló de la mentalidad del grupo y reveló que "siempre que acabamos una sesión de entrenamiento, que se desarrollan a un ritmo altísimo. le damos las gracias y siempre le decimos: "Mañana esto se puede mejorar". Ese es nuestro consejo y es una nuestra mentalidad".

Sobre Lamine advirtió que "es un error hacer comparaciones con Leo Messi. Lamine debe tener humildad. Lo importante es que sea buena persona, ese es el mensaje. Prudencia y humildad porque va a pasar momentos malos. Y ahora debe tener calma y tranquilidad para desarrollar su potencial, porque está en formación". Y confesó que no le preocupa que se hable del futuro en los clubes de algunos jugadores: "No me preocupa que se hable de su futuro. Son grandes profesionales y están volcados en el objetivo de pelear por lo máximo en esta Eurocopa. En la concentración de España solo se transmite el sentimiento de selección. Selección, selección y selección...".

Y concluyó con un mensaje contundente sobre los posibles rivales: "Todavía no se ha visto la cara real de algunas selecciones. Conocíamos el potencial de los rivales y algunas se han puesto a un ritmo competitivo alto muy rápido, lo que no nos ha sorprendido. Pero hay otras de las que se denominan favoritas o candidatas que todavía no han puesto en marcha la maquinaria. Y ahora llegamos a octavos y ya no hay margen de maniobra o de error. En octavos veremos el potencia real de todas".